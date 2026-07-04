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توم توغندهات
توم توغندهات
عضو في البرلمان البريطاني عن حزب «المحافظين» وباحث متميز في معهد هدسون
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التكاليف الأمنية للإفراج عن الأموال الإيرانية
توم توغندهات  |   اليوم 22:58
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التكاليف الأمنية للإفراج عن الأموال الإيرانية
اليوم 22:58
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