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كولين شوغان
كولين شوغان
أمينة سابقة للأرشيف الأميركي- زميلة بارزة في مجال التربية المدنية بمنظمة «ستاند توغيذر».
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سنوات «واشنطن» الأولى.. صنعت قائداً تاريخياً
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سنوات «واشنطن» الأولى.. صنعت قائداً تاريخياً
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