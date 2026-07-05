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كولين شوغان
أمينة سابقة للأرشيف الأميركي- زميلة بارزة في مجال التربية المدنية بمنظمة «ستاند توغيذر».
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