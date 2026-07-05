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جوزيف ج. إليس
جوزيف ج. إليس
كاتب ومؤرخ أميركي ومتخصص في تاريخ الثورة الأميركية.
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هل كان 4 يوليو يوم الاستقلال الأميركي؟
جوزيف ج. إليس  |   اليوم 23:26
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هل كان 4 يوليو يوم الاستقلال الأميركي؟
اليوم 23:26
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