الثلاثاء 7 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
مقالات رئيسية
باربرا ماكويد
باربرا ماكويد
أستاذة بكلية الحقوق جامعة ميشيغان، ومدعية عامة سابقة.
الأكثر قراءة للكاتب
المحكمة العليا.. وتأثير المال على السياسة
باربرا ماكويد  |   اليوم 22:55
أرشيف الكاتب
المحكمة العليا.. وتأثير المال على السياسة
اليوم 22:55
المزيد من المقالات
كتاب آخرون
مقالات رئيسية
جوستين فوكس
مقالات رئيسية
يونغ كيم
مقالات رئيسية
باربرا ماكويد
مقالات رئيسية
جوزيف ج. إليس
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©