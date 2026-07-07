د. فاطمة خليفة الكعبي

الثلاثاء 7 يوليو 2026
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زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
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محمد بن زايد رئيساً للدولة
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نموذج ذكاء اصطناعي يتنبأ بالرواتب ويحدد المهارات الأعلى أجراً
محمد بن راشد: نبحث عن أجمل الأصوات القرآنية لنحتفي بهم في شهر رمضان
ترامب: بوتين وزيلينسكي يريدان "التوصل إلى اتفاق"
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برعاية رئيس الدولة وتوجيهات ومتابعة منصور بن زايد.. «مهرجان الشيخ زايد الصيفي» يفتح أبوابه أمام المشاركين
ألمانيا تدعو إلى تحميل إيران تكاليف إزالة الألغام في هرمز
22 قتيلاً بغارات روسية مكثفة على كييف
لجنة إدارة غزة تعلن جاهزيتها لتسلم إدارة القطاع
الأمم المتحدة تحذر من تجاهل مؤشرات الجرائم الجماعية
مقتل وإصابة 330 طفلاً خلال 6 أشهر في السودان
تفاهم خليجي - إيطالي لتعزيز آفاق التعاون
تحت رعاية «أم الإمارات».. اختتام البرنامج التدريبي «مزارعات المستقبل»
«شخبوط الطبية» تعتمد تقنية تنظيم ضربات القلب ثنائي الحجرات
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«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تحصل على اعتماد الجودة
عودة المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار
عمار بن حميد يعزّي في وفاة علي ماجد السويدي
«التعافي من المخدرات».. قرار شجاع يحميه وعي المجتمع
إنجاز مشروع تطوير إنارة حديقة العامرة
«السوربون أبوظبي» تعتمد تعليم اللغة الفرنسية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي
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