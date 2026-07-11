براشانت غوبال

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الصين.. إجلاء عشرات الآلاف وتعليق الدراسة قبل وصول الإعصار «بافي»
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الإمارات: مواجهة التطرف لا تقتصر على المعالجات الأمنية وتتطلب استراتيجية شاملة
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صحفي متخصّص في شؤون العقارات
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