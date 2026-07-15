كوري دي أنجيليس

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شرطة أبوظبي تشارك في المخيم الصيفي لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
الأرشيف والمكتبة الوطنية يكرّم أصحاب المبادرات الابتكارية تقديراً لتميزهم
7 ملايين إذن دخول وإقامة أنجزتها «إقامة دبي»
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رئيس الدولة يقدم التعازي إلى أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
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مسقط تؤكد تعاونها لاستعادة حرية الملاحة في هرمز
روسيا تقصف كييف بالصواريخ
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جولة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما لبحث آليات تنفيذ الاتفاق الإطاري
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ترامب: «هرمز» مفتوح أمام حركة جميع السفن باستثناء إيران
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إيطاليا وفرنسا تبحثان مهمة دولية لدعم الاستقرار في لبنان
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إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من الإجهاد الحراري 2026
البرامج الصيفية لـ«صندوق الوطن».. أنشطة لمختلف الفئات وطلبة الجامعات
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باحث في مؤسسة التراث وزميل بارز يمنظمة «أميركيون من أجل معاملة عادلة»
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