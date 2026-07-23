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ألبرتو جونزاليس
ألبرتو جونزاليس
المدعي العام الأميركي بين عامي 2005 و2007، وكان مستشاراً للرئيس جورج دبليو بوش.
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