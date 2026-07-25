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جون بتزان
جون بتزان
مدير معهد شالي للابتكار العالمي والنمو بجامعة ولاية داكوتا الشمالية
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الولايات الريفية.. والحاجة إلى المهاجرين
جون بتزان  |   اليوم 23:31
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الولايات الريفية.. والحاجة إلى المهاجرين
اليوم 23:31
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