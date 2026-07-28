د.سبع سالم الكعبي

الثلاثاء 28 يوليو 2026
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
هنادي الكندري.. في «الحضانة»
صقر غباش ونبيه بري يبحثان تعزيز التعاون البرلماني والعلاقات الأخوية بين الإمارات ولبنان
الذكاء الاصطناعي يفسر تحركات أسعار الأسهم
أوغندا تعلن القضاء على تفشي إيبولا
روسيا: استهدفنا سفينتين في البحر الأسود وميناء ميكولايف
عبدالله آل حامد يبحث مع «ميتا» تعزيز التعاون في الحوكمة الرقمية وسلامة المحتوى
هل يستطيع الذكاء الاصطناعي فك رموز اللغات القديمة؟
"الأرصاد": احتمال هطول أمطار غداً
ترامب: مستعد لعمل عسكري قوي ضد إيران إذا فشلت المحادثات
مسؤول سابق بـ«البنتاجون» لـ«الاتحاد»: الهجمات الإيرانية تقوض فرص بناء الثقة الإقليمية
التزام أميركي بدعم جهود توحيد ليبيا
لبنان: الاعتداءات الإسرائيلية تقوض «صيغة الإطار»
خبراء ومحللون: تفكيك شبكات تمويل «الإخوان» يعزز استقرار السودان
البحرين تؤكد أهمية التسوية السلمية للمنازعات
«الفارس الشهم 3» تضع «أرامل غزة» في صدارة أولوياتها
«توام» ينقذ حياة مصاب بتسمم دم متقدم بعد رعاية مكثفة
فريق بحثي يبتكر شاياً عشبياً من براعم النخيل وثمار البلح الخضراء
90 يوماً لتوفيق أوضاع الجهات العاملة في قطاع الفضاء بالدولة
حمد الشرقي: تعزيز تنافسية الأعمال بالفجيرة
زايد بن حمد يطّلع على جهود شرطة رأس الخيمة في مكافحة الجريمة والمخدرات
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
مقالات رئيسية
د.سبع سالم الكعبي
أمين عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
الأكثر قراءة للكاتب
الاجتهاد الحضاري.. استثمارٌ في المعرفة وصناعةٌ للمستقبل
د.سبع سالم الكعبي
|
اليوم 21:30
أرشيف الكاتب
الاجتهاد الحضاري.. استثمارٌ في المعرفة وصناعةٌ للمستقبل
اليوم 21:30
المزيد من المقالات
لا يوجد المزيد
كتاب آخرون
مقالات رئيسية
جوستين فوكس
مقالات رئيسية
جيفري توبين
مقالات رئيسية
د.سبع سالم الكعبي
مقالات رئيسية
جوش ليبسكي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©