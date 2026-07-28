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د.سبع سالم الكعبي
د.سبع سالم الكعبي
أمين عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
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الاجتهاد الحضاري.. استثمارٌ في المعرفة وصناعةٌ للمستقبل
د.سبع سالم الكعبي  |   اليوم 21:30
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