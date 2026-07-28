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جيفري توبين
جيفري توبين
مساعد المدعي العام الأميركي السابق
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جيفري توبين  |   اليوم 22:00
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«النواب» الأميركي وتوقعات 3 يناير 2027
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