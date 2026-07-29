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نحو المستقبل
غاري هادن
غاري هادن
صحفي وكاتب متخصص في الشؤون الأوروبية
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حرائق أوروبا.. وخطوات الوقاية
غاري هادن  |   اليوم 23:31
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حرائق أوروبا.. وخطوات الوقاية
اليوم 23:31
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