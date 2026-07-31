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ألينا بولياكوفا
ألينا بولياكوفا
الرئيسة والمديرة التنفيذية لمركز تحليل السياسات الأوروبية.
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أميركا والصين.. وسباق التقنيات الحيوية
ألينا بولياكوفا  |   اليوم 22:39
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أميركا والصين.. وسباق التقنيات الحيوية
اليوم 22:39
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