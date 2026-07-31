ألينا بولياكوفا

السبت 1 أغسطس 2026
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
الجيش الأميركي يقصف عشرات الأهداف العسكرية في إيران
8 قتلى بهجمات روسية على أوكرانيا
الجيش اللبناني: مستمرون في حماية الاستقرار رغم التحديات
إسلام آباد تعلن استمرار المحادثات بين واشنطن وطهران
مسؤول فلسطيني لـ«الاتحاد»: انخفاض أعداد المواليد في غزة بنسبة 67%
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: هجمات إيران العدوانية تفرض واقعاً أمنياً بالغ التعقيد
عقوبات أميركية جديدة على إيران
الأمم المتحدة تحذر من اتساع الصراع في الشرق الأوسط
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: إنهاء الصراع في السودان رهن بفك ارتباط الجيش و«الإخوان»
الإمارات تؤكد رفضها كافة محاولات تهجير الشعب الفلسطيني
«التعليم العالي» تعلن ابتعاث 244 طالباً جديداً العام الحالي
الإمارات.. نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالبشر
محمد الشرقي يشهد حفل تخريج «أصدقاء الدفاع المدني» بالفجيرة
عمار بن حميد يفتتح النسخة الـ11 من «ليوا عجمان للرطب والعسل»
محمد الشرقي يلتقي رئيس جامعة الفجيرة
«خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية» تحمي 22 ألف طفل من مخاطر الاتجار بالبشر
بلدية أم القيوين تعتمد منظومة رقابية للامتثال الهندسي
«قضاء أبوظبي» تعرض أصنافاً من إنتاج «الإصلاح والتأهيل» في «العين للرطب»
شرطة أبوظبي تعزّز الهوية الوطنية لدى «أبطال الغد»
«دارنا مسؤوليتنا» تواصل فعالياتها التوعوية
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
مقالات رئيسية
ألينا بولياكوفا
الرئيسة والمديرة التنفيذية لمركز تحليل السياسات الأوروبية.
الأكثر قراءة للكاتب
أميركا والصين.. وسباق التقنيات الحيوية
ألينا بولياكوفا
|
اليوم 22:39
أرشيف الكاتب
أميركا والصين.. وسباق التقنيات الحيوية
اليوم 22:39
المزيد من المقالات
لا يوجد المزيد
كتاب آخرون
مقالات رئيسية
جوستين فوكس
مقالات رئيسية
ألينا بولياكوفا
مقالات رئيسية
ناتاشا سارين
نحو المستقبل
غاري هادن
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©