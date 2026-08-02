الأحد 2 أغسطس 2026
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
إغلاق باب الترشح لجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في دورتها الـ 20
الأرشيف والمكتبة الوطنية يعيد هيكلة مجلة «ليوا»
صدور العدد 348 من مجلة الرافد حافلاً بالإنجازات الأكاديمية والثقافية
كييف تعلن استهداف مصفاة نفط وقاعدة جوية في ساراتوف الروسية
«بيئة أبوظبي» تنثر 10 ملايين بذرة لحماية النظم البيئية البرية وتعزيز التنوع البيولوجي
«التنمية الأسرية».. عقدان من المبادرات الإنسانية الداعمة للأسرة وكبار المواطنين
مقتل 5 مسلحين وجندي بعملية أمنية في باكستان
محمد بن فيصل القاسمي رئيس البنك العربي المتحد لـ«الاتحاد»: ازدهار التجارة والأعمال في الإمارات يعزز الطلب على الخدمات المصرفية
أبوظبي تبني مستقبل الإبداع بـ «دار الفنون»
قتيل وجرحى جراء عاصفة في شرق ألمانيا
«الأرصاد» يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
مسؤول فلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة تواجه انهياراً واسعاً في مقومات النشاط الاقتصادي
«مجلس السلام»: خريطة طريق لاستكمال خطة ترامب بشأن غزة
خبراء في الشؤون الأفريقية لـ«الاتحاد»: تداعيات الحرب الأهلية تدفع السودان نحو الانهيار والتفكك
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: ضرورة تفعيل آليات المراقبة والحماية في «هرمز» لضمان سلامة السفن
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
اتجاهات عالمية
مريم صلاح الجنيبي
باحثة - مركز تريندز للبحوث والاستشارات.
أرشيف الكاتب
كتاب آخرون
مقالات رئيسية
جوستين فوكس
اتجاهات عالمية
مريم صلاح الجنيبي
مقالات رئيسية
مادلين شوارتز
مقالات رئيسية
بريت جولدشتاين
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©