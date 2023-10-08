الإثنين 9 أكتوبر 2023
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أبرز الأخبار
حمدان بن محمد: ترسيخ مكانة دبي كمحرك للاقتصاد العالمي
الإمارات وجهة الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة
قطار الاتحاد يعزز مكانة الإمارات مركزاً لوجستياً عالمياً
محمد كركوتي يكتب: تسهيلات استثمارية صينية
الإمارات ترفع الحصاد إلى 20 ميدالية في «الألعاب الآسيوية»
«الأبيض» يبدأ معسكر دبي بـ«جلسة تحفيز»
«دولي بناء الأجسام» يمنح 3 حكام من الإمارات «شهادة محترف»
«حشيم 40» بطل «العالية للبوانيش الشراعية»
استقبال حافل لمنتخب قفز الحواجز
الجو جيتسو.. «عودة أبطال الذهب»
أيوب الزرعوني.. مهندس في «الاستدامة»
«كان لألعاب الفيديو» ينطلق أكتوبر 2024
سلمى أبو ضيف.. «ليه تعيشها لوحدك»
شيخة الجابري تكتب: تحديات الزمن الجديد
«ستارشيب» إلى المريخ خلال 4 سنوات
انطلاق ورش عمل «المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023»
تناولتها محاضرة في «النادي الثقافي».. اللهجات العربية بين الحاضر والماضي
الإمارات تدعو إلى وقف التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين
الإمارات تدعو لترسيخ قيم التسامح وتعزيز ثقافة السلام
الكونجرس أم القضاء... كيف يُحاسب الرؤساء الأميركيون؟
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
كاريكاتير الاتحاد
9 أكتوبر 2023 00:15
كاريكاتير الاتحاد
شريف عرفة
شاهد ايضا
كاريكاتير الاتحاد
9 أكتوبر 2023
كاريكاتير الاتحاد
اليوم 00:15
كاريكاتير الاتحاد
28 سبتمبر 2023
كاريكاتير الاتحاد
25 سبتمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©