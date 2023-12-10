الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس الوفد الصيني إلى مؤتمر الأطراف في حوار خاص مع «الاتحاد»: «COP28» حقق نتائج مهمة بجهود ودعم قيادة الإمارات
COP28 يشهد نتائج أول حصيلة عالمية للشباب لبناء إرث عالمي للعمل المناخي
أحمد النعيمي.. سفير العطاء في مؤتمر الأطراف
«أكشاك المناخ».. رسائل إلى «العالم الأخضر»
مشاريع «شبابية» تفتح آفاق النمو المستدام
«أدنوك للتوزيع».. مبادرات رائدة لخفض الانبعاثات الكربونية
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السدو.. تراث متجدد في «بيت الاستدامة»
«التاكسي الجوي».. يحلق بـ «النقل المستدام»
«COP28» محطة مهمة في مسيرة محمد عيسى «المهنية»
مدير مركز الطاقة العالمي بالمجلس الأطلسي لـ «الاتحاد»: الإمارات نموذج في تنويع مصادر الطاقة
«مجلس صناع التغيير» يناقش إعادة تصميم نظم التعليم
«اليونيسف»: COP28 عزز دور القطاع الخاص
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«الابتكار الزراعي للمناخ» تعلن زيادة حجم الاستثمارات
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الشباب يمتلكون أدوات صنع القرارات والسياسات العالمية لمكافحة التغير المناخي
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كاريكاتير الاتحاد
11 ديسمبر 2023 00:15
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