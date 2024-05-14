الأربعاء 15 مايو 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
عشرات الآلاف يفرّون مجدداً بعد عودة القتال في شمال غزة
قصف روسي متواصل على شمال أوكرانيا وإجلاء 5 آلاف شخص
بحرين العروبة.. ترحيب مميز بقادة الأمة
مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة الغربية ويحرقون سيارة
اليمن.. التصعيد الحوثي تحد صريح للجهود الأممية
«قمة البحرين».. مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك
الصين تطالب بوقف معارضة انضمام فلسطين للأمم المتحدة
الاتحاد الأوروبي يقر قواعد أكثر صرامة بشأن انبعاثات الشاحنات والحافلات
150 ألف حامل بغزة يواجهن ظروفاً صحية رهيبة
دعوات ليبية لضرورة تنفيذ انتخابات متزامنة في البلاد
تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية وانتشار الأوبئة في غزة
تونس تعلن إحباط 12 عملية هجرة غير نظامية
مصر: استمرار العمليات برفح تهديد خطير لاستقرار المنطقة
مقتل موظف بـ«الصحة العالمية» في رفح
الصومال.. اعتراض شحنة متفجرات لحركة الشباب
خالد بن محمد بن زايد: ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية
«الابتكار التكنولوجي» يطلق نماذج الذكاء الاصطناعي
«أبوظبي للمحاسبة» ينظم يوماً مفتوحاً لاستقطاب الكفاءات الوطنية
مشاريع مبتكرة في «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية»
«صحة أبوظبي» تكشف عن إعلان مبادئ «التقارب الحيوي»
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
كاريكاتير الاتحاد
15 مايو 2024 00:15
كاريكاتير الاتحاد
شريف عرفة
شاهد ايضا
كاريكاتير الاتحاد
15 مايو 2024
كاريكاتير الاتحاد
13 مايو 2024
كاريكاتير الاتحاد
12 مايو 2024
كاريكاتير الاتحاد
8 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©