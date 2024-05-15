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«فن» تصقل إبداعات الأطفال والناشئة الفنية
«المجلس الأعلى لشؤون الأسرة» يختتم فعالياته بـ«القرائي للطفل»
تلوينات إبداعية تضيء بيت الشعر في الشارقة
«العدل الدولية» تعتزم عقد جلسات على صلة بهجوم رفح
«قمة البحرين».. وقف الحرب وتوفير المساعدات في غزة أولوية
الأمم المتحدة: 450 ألف شخص نزحوا قسراً من رفح هرباً من القصف
واشنطن لا ترى ما يحدث في غزة «إبادة جماعية»
لبنان: استئناف قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين
النرويج تعتزم مضاعفة مساعداتها للفلسطينيين
مستشفى ميداني للصليب الأحمر برفح
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لـ«الاتحاد»: القضية الفلسطينية في صدارة جدول أعمال «قمة البحرين»
فتح تحقيق في ملابسات مقتل منتسبين بالجيش العراقي
المتحدث الإقليمي باسم «اليونيسيف» لـ«الاتحاد»: وقف إطلاق النار الأمل الوحيد لحماية أطفال غزة
المنظمة الدولية للهجرة: 75 مليون «نازح داخلياً» بنهاية 2023
مصر: إسرائيل المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية في غزة
«أوقاف القدس»: 423 مستوطناً اقتحموا «الأقصى»
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منصور بن زايد: دعم مبادرات التوطين في القطاع الخاص والمصرفي
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كاريكاتير الاتحاد
16 مايو 2024 00:01
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