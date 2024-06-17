الثلاثاء 18 يونيو 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بالعيد
الإمارات.. بالمرصاد لمكافحة جرائم المخدرات
أبوظبي.. وجهة العائلات خلال ثاني أيام العيد
العيد.. أجواء فرح وبهجة في الشارقة
المراكز الترفيهية وصالات الأعراس في الظفرة تستقطب الأهالي والزوار
شاطئ البيت متوحد الأكثر إقبالاً في أم القيوين
«بلدية دبي» تواصل حملاتها التفتيشية على الصالونات ومراكز التجميل
مسالخ أبوظبي مستمرة في استقبال المضحين خلال أيام العيد
1000 ذبيحة الطاقة الاستيعابية لمقاصب دبي في الساعة
«جمعية صيادي أم القيوين» تعزز المخزون السمكي واستدامة المهنة
«قريبون منكم» تعزز التواصل مع موظفي «شرطة دبي»
وسـام مستـدام لـ«شكراً لعطائك»
«بيئة أبوظبي»: المخلفات البلاستيكية خطر على الحياة البحرية
الإمارات.. عاصمة العالم للذكاء الاصطناعي
3800 من الكفاءات الإماراتية والكورية شاركوا في مسيرة تطوير «براكة»
«كهرباء دبي» تستقبل طلبات المشاركة بدورة «مصمم أنظمة الطاقة الشمسية»
العيد.. طقوس وعادات اجتماعية راسخة
العيد.. عنوان الألفة والمودة بين العوائل
علي يوسف السعد يكتب: عندما سُرقت في باريس
متحف الشارقة للآثار.. براعة التصميم وغنى المقتنيات
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
كاريكاتير الاتحاد
18 يونيو 2024 00:15
كاريكاتير الاتحاد
شريف عرفة
شاهد ايضا
كاريكاتير الاتحاد
18 يونيو 2024
كاريكاتير الاتحاد
اليوم 00:15
كاريكاتير الاتحاد
10 يونيو 2024
كاريكاتير الاتحاد
9 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©