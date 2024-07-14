الإثنين 15 يوليو 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
الإمارات تدين حادثة إطلاق النار على دونالد ترامب
زعماء بالعالم يدينون استهداف ترامب
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مدرسة وسط غزة
اليمن يتهم «الحوثيين» بشن حرب اقتصادية ضد الشعب
مصر: مواصلة الجهود لتعزيز مسار الحل الليبي الداخلي
الفصائل الفلسطينية تنفي وقف مفاوضات الهدنة في غزة
«التعاون الخليجي» يدعو إلى إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين
مصدر مصري: ادعاءات إسرائيل محاولة لتغطية فشلها في تحقيق أهداف الحرب
بريطانيا: ملتزمون بحل الدولتين
مقتل 10 إرهابيين بعملية عسكرية في الصومال
26 قتيلاً في هجوم لميليشيات «كوديكو» بشرق الكونغو
الرئاسة العراقية تدعو للشراكة الوطنية
حمدان بن محمد: نجدد العهد بمواصلة السير على نهج زايد وراشد
عبدالله بن زايد يتعهد بالإخلاص والعمل
الإمارات توظف مهارات الشباب من أجل «السلام والتنمية»
اليوم..انطلاق مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 20
«الموارد البشرية والتوطين»: توسيع منصة «جاهز» لتمكين الشباب من مهارات المستقبل
ترقيم 64000 شجرة محلية معمرة في أبوظبي
شيخ الأزهر: «زايد» نموذج فريد للقائد الحكيم
«محاكم دبي» تنظم اختبارات القبول ببرنامج الدراسات القضائية
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
كاريكاتير الاتحاد
15 يوليو 2024 00:15
كاريكاتير الاتحاد
شريف عرفة
شاهد ايضا
كاريكاتير الاتحاد
15 يوليو 2024
كاريكاتير الاتحاد
اليوم 00:15
كاريكاتير الاتحاد
10 يوليو 2024
كاريكاتير الاتحاد
8 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©