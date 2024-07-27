الأحد 28 يوليو 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: لا أمان لأي مدني في غزة
الاقتصاد والهجرة غير الشرعية محور السباق نحو البيت الأبيض
«سنتكوم»: دمرنا منصات إطلاق مسيّرات حوثية
القوات الأميركية تنشئ مظلة جوية عقب الهجوم على «عين الأسد»
الاتحاد الأوروبي يحوّل لأوكرانيا 1.5 مليار يورو من عائدات أصول روسية مجمدة
تحقيقات فرنسية في الهجوم على شبكة السكك الحديدية
مخاوف من «ظلام» شامل في لبنان
أوباما يدعم هاريس لرئاسة أميركا
إسرائيل تسعى لإدخال تعديلات على خطة الهدنة في غزة
البحرية السنغالية تعترض 200 مهاجر غير نظامي
مواجهات بين الجيش المالي وانفصاليين
اتفاق باكستاني أممي بشأن اللاجئين الأفغان
محمد بن راشد: قيمة الوطن تعلو وترتفع بأعمالنا وتضحياتنا
«أبوظبي للإسكان» تحدد الموعد النهائي لاستقبال طلبات المواطنين المتصرفين بالمنح السكنية
7 محاور للمعايير الوطنية للرعاية الصحية المنزلية
«أبوظبي للدفاع المدني» تحث على تأمين المنازل قبل السفر
عمار النعيمي: المختبر المركزي ركيزة مهمة في التنمية المستدامة
منصور بن محمد: نواصل تحقيق الإنجازات في القطاع الرياضي
انخفاض متوقع في درجات الحرارة
نهيان بن مبارك يحضر أفراح المنصوري والعامري في العين
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
كاريكاتير الاتحاد
28 يوليو 2024 00:15
كاريكاتير الاتحاد
شريف عرفة
شاهد ايضا
كاريكاتير الاتحاد
28 يوليو 2024
كاريكاتير الاتحاد
24 يوليو 2024
كاريكاتير الاتحاد
22 يوليو 2024
كاريكاتير الاتحاد
21 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©