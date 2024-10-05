الأحد 6 أكتوبر 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
الإمارات: ملتزمون بدعم جهود تقليل آثار الكوارث الطبيعية
الأمم المتحدة: نزوح نصف مليون شخص في لبنان
«بريكس».. تحول نوعي في التوازنات العالمية
«بيان العناية الواجبة».. استقطاب سياسي لحماية الغابات
«اليونيسف» تعلن مقتل 100 طفل في لبنان
الصومال.. 24 قتيلاً من «الشباب»
باريس تدعو إلى الكفّ عن تسليم أسلحة لإسرائيل للقتال في غزة
«الضرائب».. رهان ترامب وهاريــس للوصول إلى البيت الأبيض
يونيفيل: قواتنا بمواقعها في جنوب لبنان
جهود دبلوماسية لاحتواء التصعيد في لبنان
«سنتكوم»: قصف 15 هدفاً حوثياً في 4 محافظات يمنية
إسرائيل تطلب إخلاء منطقة في غزة
مستشفيات شمال غزة مهددة بالتوقف خلال 24 ساعة
ترامب يعود لبنسلفانيا وهاريس تجتمع بأميركيين عرب
تونس.. السباق الرئاسي ينطلق اليوم
رئيس الدولة: رسالة المعلم نبيلة في تنشئة الأجيال
الإمارات: إعلاء قيم التسامح في مواجهة التطرف والكراهية
المعلم.. محور رئيس في رؤية الإمارات 2071
الشيخة فاطمة: المعلمون حجر الأساس في بناء الوطن
«حمدان - اليونسكو لتنمية أداء المعلمين» تكرم الفائزين
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
كاريكاتير الاتحاد
6 أكتوبر 2024 00:15
كاريكاتير الاتحاد
شريف عرفة
شاهد ايضا
كاريكاتير الاتحاد
اليوم 00:15
كاريكاتير الاتحاد
30 سبتمبر 2024
كاريكاتير الاتحاد
29 سبتمبر 2024
كاريكاتير الاتحاد
25 سبتمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©