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«الشارقة للكتاب» تجمع 400 خبير ومتخصص في «المؤتمر الدولي للمكتبات»
«الشارقة للمتاحف» تحتفل بعقد من التبادل الثقافي في «مؤتمر سوا»
«الهوية والجنسية»: إلغاء مصطلح الكفيل واعتماد المصطلحات الرسمية المتعلقة بمجال عمل الهيئة
الإمارات تؤكد ضرورة ضمان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
هاريس وترامب في سباق الأمتار الأخيرة لكسب الناخبين
لبنان: نحتاج 250 مليون دولار شهرياً لتأمين خدمات النازحين
26 مليار يورو خسائر أوروبا نتيجة التغير المناخي سنوياً
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العراق يعلن مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش
تونس.. تعليق الدراسة في 5 ولايات لسوء الأحوال الجوية
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كاريكاتير الاتحاد
24 أكتوبر 2024 00:01
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