الأربعاء 8 يناير 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
«الفارس الشهم 3» تخفف معاناة النازحات في مراكز الإيواء
واشنطن تجدد دعمها لعملية انتقال سياسي سلمي في سوريا
الأمم المتحدة: نزوح 15 ألف يمني خلال ديسمبر
تحذيرات من توقف المرافق الصحية المتبقية في غزة
قطر: محادثات هدنة غزة تتواصل على «المستوى الفني»
اتفاق أردني سوري على مواجهة التحديات المشتركة
قتيلان بانفجار لغم في ريف إدلب
جاهزية في أبوظبي للتعامل مع موسم الأمطار
«الخارجية» تقود الابتكار الرقمي والاستجابة السريعة
الجمعة.. نتائج امتحانات «الثاني عشر»
مركز التميز في «شخبوط الطبية» يقدم رعاية شاملة لعلاج الحروق
الإمارات تشهد إطلاق دراسة سريرية لعلاج السمنة
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن رسوم فك حجز المركبات في الإمارة
دراسة جديدة لـ«تريندز» تستعرض تحوُّلات «التعليم العربي»
جامعة الامارات: إطار عمل لتصفير البيروقراطية بالذكاء الاصطناعي
«شرطة أبوظبي» تُطلق مسابقة الابتكار الشرطي العالمية
محمد الشرقي: تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية بالإمارة
«استشاري الشارقة» يناقش قانوناً بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية
التبادل المعرفي الإماراتي يبحث مسارات تعزيز التعاون مع البرازيل
«أمانة الوطني» تنظم ملتقى تمهيدياً لمناقشة استراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
كاريكاتير الاتحاد
8 يناير 2025 00:15
كاريكاتير الاتحاد
شريف عرفة
شاهد ايضا
كاريكاتير الاتحاد
8 يناير 2025
كاريكاتير الاتحاد
6 يناير 2025
كاريكاتير الاتحاد
30 ديسمبر 2024
كاريكاتير الاتحاد
29 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©