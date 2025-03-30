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وزارة الثقافة تطلق «مبادرة سفراء القراءة»
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كاريكاتير الاتحاد
31 مارس 2025 00:15
كاريكاتير الاتحاد
شريف عرفة
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