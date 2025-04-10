كاريكاتير الاتحاد

الجمعة 11 ابريل 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
واشنطن: لن نتسامح مع أي جهة تدعم «الحوثي»
لبنان: لا صحة لادعاءات تهريب أسلحة عبر مرفأ بيروت
تعليق الرسوم الجمركية يقفز بالأسواق الأميركية
إندونيسيا مستعدة لاستقبال فلسطينيين من غزة «مؤقتاً»
عشرات القتلى والجرحى بضربة إسرائيلية على مدينة غزة
«تريندز»: استقرار اليمن يعني استقرار المنطقة
رئيس الحكومة اللبنانية: حصر السلاح على جدول أعمالنا قريباً
«الأونروا»: المياه والغذاء والمأوى والرعاية الطبية نادرة في غزة
الإمارات.. التزام راسخ بدعم الشعب السوداني
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. «أسبوع أبوظبي العالمي للصحة» يستكشف حلول الحياة الصحية المديدة
«الفارس الشهم 3» تُسيِّر قوافل وخزانات مياه لمخيمات النازحين في غزة
قرقاش: لا حل عسكرياً في السودان
رجال أعمال: زيارة حمدان بن محمد إلى الهند تعزز علاقات البلدين الاستراتيجية
مشاركون لـ«الاتحاد»: «القمة العالمية للطوارئ والأزمات» تعزز الجاهزية في مواجهة تحديات المستقبل
الإمارات عضواً في لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي
«أبـوظبي للتنقل»: 140 كلم في الساعة.. السرعة على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي E11 ابتداءً من 14 أبريل
«شرطة دبي» تُعيد 100 ألف درهم إلى أخوين أضاعا حقيبتهما في المطار
توقيع اتفاقية بين حكومتي رأس الخيمة وموسكو
حاكم أم القيوين والشيوخ يعزون في وفاة راشد بن علي الشعفار
أحمد بن محمد ومنصور بن محمد يعزيان في وفاة محمد عبدالله بالحصا الشامسي
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
كاريكاتير الاتحاد
11 ابريل 2025 00:01
شاهد ايضا
كاريكاتير الاتحاد
11 ابريل 2025
كاريكاتير الاتحاد
اليوم 00:01
كاريكاتير الاتحاد
9 ابريل 2025
كاريكاتير الاتحاد
8 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©