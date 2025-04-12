الأحد 13 ابريل 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
1.5 تريليون دولار الثروة المالية في الإمارات بحلول 2028
90 شركة عالمية تنضم إلى مبادرة «الجيل التالي للاستثمارات»
دبي تستضيف معرض «ويتيكس» سبتمبر المقبل
«الذكاء الاصطناعي» يشكل مستقبل عقارات الإمارات
قطاع السيارات يستعد لتجاوز رسوم ترامب الجمركية
نمو إنتاج ومبيعات السيارات الكهربائية في الصين
«أبيض الناشئين» يطارد «مربع الذهب» في كأس آسيا أمام أوزبكستان
ماجد سالم: نلعب دون ضغوط.. وطموحنا بلا حدد
«الفجيرة الدولي للمونودراما».. منصة عالمية لمسرح «الممثل الواحد»
آية سماحة.. تواجه الرعب في «ظروف غامضة»
الإمارات «رحلة ملهمة» في اليابان
محمد خليفة المبارك: الإرث الثقافي الإماراتي رمز للفخر الوطني
سرديات الفن الماليزي
فنانون: فكرة رائدة وانفتاحٌ على الثقافات
التراث الشعري في مرايا المبدعين الشباب
«مهرجان أبوظبي» يقدّم يونشان ليم في عرض استثنائي
«الشارقة التنفيذي للنشر» يستكشف مستقبل الصناعة العالمية
مجمع اللغة العربية يستقبل طلاباً وأكاديميين إيطاليين
«ملتقى الشارقة للسرد» في القاهرة سبتمبر المقبل
واشنطن: ملتزمون باستعادة أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
كاريكاتير الاتحاد
13 ابريل 2025 00:15
كاريكاتير الاتحاد
شريف عرفة
شاهد ايضا
كاريكاتير الاتحاد
13 ابريل 2025
كاريكاتير الاتحاد
9 ابريل 2025
كاريكاتير الاتحاد
8 ابريل 2025
كاريكاتير الاتحاد
7 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©