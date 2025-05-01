الجمعة 2 مايو 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد»: تعثر مفاوضات التهدئة في غزة لعدم توافر إرادة سياسية حقيقية
السعودية تعتمد تصاريح إسكان لـ 1.8 مليون حاج
موسكو تتهم كييف بقتل 7 مدنيين بمُسيّرات
غزة تحت الحصار.. جوع وفقر ومرض
سوريا تحذر من دعوات التدخل الخارجي
«الرئاسي اليمني» يدعو الحوثيين لإلقاء السلاح والجنوح إلى السلام
رئيس كوريا الجنوبية المؤقت يعلن الاستقالة
4 قتلى في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان
أميركا وأوكرانيا توقعان اتفاقية «شراكة اقتصادية»
مستوطنون يهاجمون منازل وممتلكات فلسطينيين في الخليل
«الصحة العالمية» تحذر من تراجع التمويل الصحي عالمياً
الأمم المتحدة: 1.4 مليون سوري عادوا لديارهم منذ 8 ديسمبر
«الأونروا»: 660 ألف طفل في غزة لا يتلقون أي تعليم مدرسي
الإمارات.. مساعٍ دؤوبة لإنقاذ السودان من المجاعة والحرب
الإمارات.. وجهة عالمية للعيش والعمل وصون الحقوق
برعاية هزاع بن زايد.. إطلاق النسخة الأولى من «المعرض الدولي للصيد والفروسية العين 2025» نوفمبر المقبل
بدء الاختبارات التكوينية في الدراسات الاجتماعية و«الإسلامية»
الرئيس اللبناني يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
رؤساء المشيخات الإسلامية في البلقان يشيدون بجهود الإمارات لترسيخ القيم الإنسانية
إطلاق شبكة عالمية لصياغة مستقبل العلوم السلوكية
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
كاريكاتير الاتحاد
2 مايو 2025 00:01
شاهد ايضا
كاريكاتير الاتحاد
2 مايو 2025
كاريكاتير الاتحاد
اليوم 01:26
كاريكاتير الاتحاد
30 ابريل 2025
كاريكاتير الاتحاد
29 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©