كاريكاتير الاتحاد

الأربعاء 16 يوليو 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
رئيس الدولة يُكرِّم المؤسسات الحاصلة على «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين»
رئيس الدولة يبدأ غداً «زيارة دولة» إلى تركيا
لبنان يشهد أسوأ موجة جفاف على الإطلاق
الكشف عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي يُتقن التفكير العميق
بريطانيا: فرنسا منعت 500 محاولة عبور بالقوارب الصغيرة هذا العام
ترامب يطالب أوكرانيا بعدم استهداف موسكو
الاتحاد الأوروبي يرسل خبراء إلى واشنطن للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية
رئيس الدولة والرئيس الإيراني يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
"مكتب شؤون أسر الشهداء" و"أقدر" يطلقان مبادرة "رحلة المستقبل" لأبناء الشهداء من خريجي الثانوية العامة
ترامب يعلن عن اتفاق تجاري "رائع" مع إندونيسيا
السجن لرجلين قطعا شجرة تاريخية في بريطانيا
شباب الإمارات.. نماذج ملهمة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة
"الفارس الشهم 3" تنفذ أكبر مشروع لإمداد المياه المحلاة من مصر إلى جنوب غزة
ترامب يجدد دعوته إلى خفض أسعار الفائدة
مهرجان ليوا للرطب يستقبل 3.2 طن في يومه الأول
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دليل تخطيط الحملات الإعلامية الحديثة
توقعات الطقس في الإمارات غداً
لافروف: روسيا قادرة على مواجهة أي عقوبات جديدة
"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات
روسيا تردّ على تصريحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
كاريكاتير الاتحاد
16 يوليو 2025 00:15
كاريكاتير الاتحاد
شريف عرفة
شاهد ايضا
كاريكاتير الاتحاد
16 يوليو 2025
كاريكاتير الاتحاد
اليوم 00:15
كاريكاتير الاتحاد
14 يوليو 2025
كاريكاتير الاتحاد
13 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©