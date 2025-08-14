كاريكاتير الاتحاد

الجمعة 15 أغسطس 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
«الأونروا»: الحر ونقص المياه يفاقمان الوضع المأساوي في غزة
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: «قمة ألاسكا» دفعة نوعية لجهود التسوية السلمية لأزمة أوكرانيا
239 وفاة بينهم 106 أطفال ضحايا التجويع في غزة
منظمات دولية تندد بضوابط إسرائيلية تمنعها من إغاثة سكان غزة
«الصحة العالمية»: 14800 مريض في غزة بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة
إسرائيل تصادق على إقامة 3401 وحدة استيطانية في القدس الشرقية
مسؤولون بمنظمات إغاثية وأممية لـ«الاتحاد»: غزة بحاجة إلى وصول آمن وكافٍ ومستدام للمساعدات
الإمارات تدعم القطاع الصحي في غزة بأدوية ومستلزمات طبية
محللون روس وأوكرانيون لـ«الاتحاد»: الإمارات وسيط موثوق في ملف تبادل الأسرى
أمير قطر يمنح سفير الإمارات «وسام الوجبة»
«التربية» تؤكد جاهزيتها لانطلاق العام الدراسي الجديد
عمار بن حميد: تعزيز التوجه نحو حكومة مرنة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة
3.5 مليار سجلّ طبي في منصة «ملفي» بأبوظبي
11 مليون درهم لـ«مدارس دبي» من «دبي الإسلامي»
إلزام مدين بدفع 115 ألف درهم
«مياه وكهرباء الإمارات» تطور محطة لتوليد الكهرباء بالتوربينات الغازيّة
شرطة دبي تعزز أسطولها بسيارة أودي RS7 بيرفورمانس
«مزادات الصقور» تنطلق بحلة مميزة وتجربة عالمية
1000 متدرب بمركز الابتكار والمحاكاة في «شخبوط الطبية»
تعاون بين «جمعية الصحفيين» و«كيدز هارت الطبية»
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
كاريكاتير الاتحاد
15 أغسطس 2025 00:01
شاهد ايضا
كاريكاتير الاتحاد
15 أغسطس 2025
كاريكاتير الاتحاد
اليوم 00:15
كاريكاتير الاتحاد
13 أغسطس 2025
كاريكاتير الاتحاد
11 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©