السبت 16 أغسطس 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
«قمة تاريخية» تجمع ترامب وبوتين في ألاسكا
«سلطة بورتسودان».. أكاذيب ممنهجة لتأمين البقاء في الحكم
إسرائيل تصدر أوامر إخلاء لأهالي «حي الزيتون»
الرئيس الأوكراني: حان وقت إنهاء الحرب
حركة نزوح كبيرة في اللاذقية مع تجدد حرائق الغابات
المتحدثة باسم «أوتشا» لـ«الاتحاد»: عواقب كارثية لتوسيع العمليات العسكرية في غزة
«الصحة العالمية»: 4332 حالة وفاة و390 ألف إصابة بالكوليرا في 31 دولة
البرلمان البلجيكي يناقش الاعتراف بدولة فلسطين
تطوير الشوارع والمناطق المحيطة بالمدارس في أبوظبي
أطباء يقدمون وصفة لتفادي خطر «الأمراض الشائعة صيفاً»
ألزمته المحكمة برد 30 ألف درهم
ولي العهد ونائب حاكم أم القيوين يحضران أفراح المسافري في الشارقة
أحمد بن سعود يحضر العرس الجماعي الخامس في رأس الخيمة
«تريندز» يشارك في قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي 2025
«بيئة أبوظبي» ترصد ازدهاراً لافتاً في الكائنات البحرية المهددة بالانقراض
«صيف بلا حوادث» في الظفرة
جمع 10000 حقيبة للطلاب من الأسر المتعففة
«كراكال» راعٍ رسمي للأسلحة بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
دراسة لـ«جامعة الإمارات» و«معهد التكنولوجيا الهندي» للتنبؤ بانتشار الملاريا
«الصحة» تنجز المحطة السابعة من حملة «الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض»
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
كاريكاتير الاتحاد
16 أغسطس 2025 00:01
شاهد ايضا
كاريكاتير الاتحاد
16 أغسطس 2025
كاريكاتير الاتحاد
اليوم 00:01
كاريكاتير الاتحاد
14 أغسطس 2025
كاريكاتير الاتحاد
13 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©