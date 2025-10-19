كاريكاتير الاتحاد

الإثنين 20 أكتوبر 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
«المستشفى الميداني الإماراتي» يستقبل بعثات إنسانية دولية في غزة
288 ألف أسرة مشردة بحاجة لإيواء عاجل في غزة
البرلمان العربي يدعو لحشد الجهود لإعادة إعمار غزة
مصر: ضرورة تضافر الجهود لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
الجيش الإسرائيلي يشن ضربات جوية جنوب غزة
«حماس»: تسليم جثمان الرهينة الـ 13 مرهون بالظروف الميدانية
الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة طوباس شمال الضفة
اليمن: انتهاكات الحوثي تفاقم الأوضاع المعيشية
تركيا: مستعدون لتحمل مسؤولية الضامن حال تحقق حل الدولتين
كييف وموسكو تتبادلان الهجمات بعشرات المسيّرات
«الوطني الاتحادي» يبحث التعاون البرلماني مع وفد «غرولاك» في جنيف
«الاتحاد».. 56 عاماً من المسؤولية والطموح
منتدى الاتحاد العشرون ينطلق غداً ويناقش جهود «الإمارات صانعة السلام»
المدير التنفيذي للمنصة لـ«الاتحاد»: 63 ألف مستفيد من خدمات «سكينة للصحة النفسية» في أبوظبي خلال النصف الأول من العام
مدير إدارة الأمن الرقمي بوزارة الداخلية في حوار لـ«الاتحاد»: الإفراط في مشاركة المعلومات الشخصية عبر «الإنترنت» خطر يهدد الخصوصية
غرفة أبوظبي تعزّز حضور الشركات الوطنية في «أبوظبي للأغذية»
انطلاق النسخة الـ 19 من معرض نجاح أبوظبي اليوم
مجمع زايد التعليمي بدبا الفجيرة يحصد «حمدان العالمية للتعليم»
«منتدى الإعلام الإماراتي» يعقد دورته العاشرة في 28 أكتوبر الجاري بدبي
قيادات الفجيرة: خريجو كليات التقنية العليا ثمرة الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
كاريكاتير الاتحاد
20 أكتوبر 2025 00:15
كاريكاتير الاتحاد
شريف عرفة
شاهد ايضا
كاريكاتير الاتحاد
20 أكتوبر 2025
كاريكاتير الاتحاد
اليوم 00:15
كاريكاتير الاتحاد
29 سبتمبر 2025
كاريكاتير الاتحاد
28 سبتمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©