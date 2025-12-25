كاريكاتير الاتحاد

الجمعة 26 ديسمبر 2025
أبرز الأخبار
خبراء في الشؤون الأفريقية لـ «الاتحاد»: أزمة التمويل تفاقم معاناة اللاجئين والنازحين السودانيين
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
2615 نازحاً من ولايتين بالسودان خلال يومين
زيلينسكي يلمح إلى احتمال إجراء استفتاء على خطة سلام تنهي الحرب
غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع
مصر تشدد على أهمية تشكيل لجنة «التكنوقراط» لإدارة غزة
«تحالف دول الساحل» يدعو إلى عمليات مشتركة ضد الإرهاب
مجلس الأمن يؤكد دعم الجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن
سوريا: العلاقة مع موسكو تدخل مرحلة جديدة
عمار بن حميد يبحث تعزيز العلاقات مع الأردن
80 ألف شخص يستفيدون من تطعيمات الوقاية من «الإنفلونزا الموسمية»
طقس غائم وأجواء ماطرة حتى نهاية الأسبوع
162 سيارة ترسم لوحة في الاستعراض الحُر
تحدي البيرن أوت يجمع النخبة في مهرجان ليوا
إشادة دولية بجهود «أبوظبي للزراعة» في تعزيز سلامة وجودة الغذاء
«تريندز» يستعرض دور مراكز الفكر في دعم خطط التنمية المستدامة
شما بنت محمد تطلق «مجلس أمي حمدة» لتمكين الفتيات
الحوار الإماراتي الأوروبي لحقوق الإنسان يعقد اجتماعه في أبوظبي
«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع لجنة الموازنة بالجمعية البرلمانية الآسيوية بالدوحة
17 متدرباً يلتحقون ببرنامج «ابن الدار»
