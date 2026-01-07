الخميس 8 يناير 2026
أبرز الأخبار
الإمارات تدعو لمحاسبة منتهكي القانون الدولي في السودان
واشنطن تهدد وزير داخلية فنزويلا بمصير مادورو «إذا لم يتعاون»
كييف تشيد بنتائج إيجابية في محادثات باريس
سوريا.. تجدد الاشتباكات في حلب وإغلاق المطار
استمرار تدفق المهاجرين من ليبيا إلى اليونان رغم هيجان البحر
تحذيرات من نقص حاد بالمستهلكات المخبرية في غزة
استئناف البحث عن جثة آخر رهينة إسرائيلي بالقطاع
مناقصة إسرائيلية لبناء 3400 وحدة استيطانية شرق القدس
مصر: ضرورة تكثيف الجهود لضمان نفاذ المساعدات للقطاع
مقتل شخص وجرح آخر بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان
إندونيسيا: إعلان الطوارئ في مقاطعة سولاويسي الشمالية بعد فيضانات عارمة
كيف تُعيد الإمارات تعريف التعاون العلمي العربي؟
قطارات الاتحاد تكشف تفاصيل الشبكة الكاملة للسكك الحديدية لنقل الركاب
مدير عام «الإمارات للدواء» لـ «الاتحاد»: مرحلة جديدة عنوانها الريادة الدوائية المستدامة
نهيان بن مبارك: الإمارات تؤكد على قيم التآخي والتواصل بين جميع الناس
«التربية» تحدد معايير الشهادة الدراسية
«الأرصاد»: أمطار على مناطق متفرقة في الدولة
«إقامة دبي» تعزز ثقافة التواصل والتمكين الوظيفي
سلطان بن أحمد القاسمي: إنجازات نوعية لجـامعة الشارقة
«تريندز» و«CARI» الأرجنتيني يناقشان البحث والذكاء الاصطناعي
كاريكاتير الاتحاد
8 يناير 2026 00:15
كاريكاتير الاتحاد
شريف عرفة
