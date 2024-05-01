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جاهزية جميع الجهات للاستجابة إلى حالات الطوارئ خلال الأحوال الجوية المتوقعة في أبوظبي
اليوم 13:29
علوم الدار
جاهزية جميع الجهات للاستجابة إلى حالات الطوارئ خلال الأحوال الجوية المتوقعة في أبوظبي
اليوم 13:29
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