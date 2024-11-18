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وزارة الدفاع تحتفي بـ 10 سنوات من التميز  والإنجاز لبرنامج الخدمة الوطنية
علوم الدار
وزارة الدفاع تحتفي بـ 10 سنوات من التميز  والإنجاز لبرنامج الخدمة الوطنية
العين تتزين لـ«عيد الاتحاد 53»
علوم الدار
العين تتزين لـ«عيد الاتحاد 53»
مسيرة وطنية تنطلق من الجامع الكبير وحتى حصن الذيد (من المصدر)
علوم الدار
لجنة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد تعلن برنامجها
آخر الأخبار
وزارة الدفاع تحتفي بـ 10 سنوات من التميز  والإنجاز لبرنامج الخدمة الوطنية
علوم الدار
وزارة الدفاع تحتفي بـ 10 سنوات من التميز  والإنجاز لبرنامج الخدمة الوطنية
اليوم 03:45
العين تتزين لـ«عيد الاتحاد 53»
علوم الدار
العين تتزين لـ«عيد الاتحاد 53»
15 نوفمبر 2024
مسيرة وطنية تنطلق من الجامع الكبير وحتى حصن الذيد (من المصدر)
علوم الدار
لجنة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد تعلن برنامجها
14 نوفمبر 2024
عيد الاتحاد الـ 53.. احتفاء بالروَّاد وأصحاب الرؤى المستقبلية
علوم الدار
عيد الاتحاد الـ 53.. احتفاء بالروَّاد وأصحاب الرؤى المستقبلية
13 نوفمبر 2024
«براند دبي» يصدر دليلاً خاصاً بالاحتفالات الوطنية و30 يوماً من الفعاليات المميزة
علوم الدار
«براند دبي» يصدر دليلاً خاصاً بالاحتفالات الوطنية و30 يوماً من الفعاليات المميزة
3 نوفمبر 2024
«زايد وراشد».. احتفالات دبي بيوم العلم وعيد الاتحاد
علوم الدار
«زايد وراشد».. احتفالات دبي بيوم العلم وعيد الاتحاد
24 أكتوبر 2024
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«زايد وراشد».. احتفالات دبي بيوم العلم وعيد الاتحاد
علوم الدار
«زايد وراشد».. احتفالات دبي بيوم العلم وعيد الاتحاد
24 أكتوبر 2024
عيد الاتحاد الـ 53.. احتفاء بالروَّاد وأصحاب الرؤى المستقبلية
علوم الدار
عيد الاتحاد الـ 53.. احتفاء بالروَّاد وأصحاب الرؤى المستقبلية
13 نوفمبر 2024
«براند دبي» يصدر دليلاً خاصاً بالاحتفالات الوطنية و30 يوماً من الفعاليات المميزة
علوم الدار
«براند دبي» يصدر دليلاً خاصاً بالاحتفالات الوطنية و30 يوماً من الفعاليات المميزة
3 نوفمبر 2024
وزارة الدفاع تحتفي بـ 10 سنوات من التميز  والإنجاز لبرنامج الخدمة الوطنية
علوم الدار
وزارة الدفاع تحتفي بـ 10 سنوات من التميز  والإنجاز لبرنامج الخدمة الوطنية
اليوم 03:45
العين تتزين لـ«عيد الاتحاد 53»
علوم الدار
العين تتزين لـ«عيد الاتحاد 53»
15 نوفمبر 2024
مسيرة وطنية تنطلق من الجامع الكبير وحتى حصن الذيد (من المصدر)
علوم الدار
لجنة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد تعلن برنامجها
14 نوفمبر 2024
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