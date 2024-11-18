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3 نوفمبر 2024
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وزارة الدفاع تحتفي بـ 10 سنوات من التميز والإنجاز لبرنامج الخدمة الوطنية
اليوم 03:45
علوم الدار
العين تتزين لـ«عيد الاتحاد 53»
15 نوفمبر 2024
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