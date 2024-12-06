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تشامبرز تتصدر «التجارب الأولى» لـ «أكاديمية الفورمولا-1»
الرياضة
تشامبرز تتصدر «التجارب الأولى» لـ «أكاديمية الفورمولا-1»
مجلس أبحاث التكنولوجيا شريك مؤسس لسباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ«الفورمولا-1»
الرياضة
مجلس أبحاث التكنولوجيا شريك مؤسس لسباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ«الفورمولا-1»
16 سنة «الفورمولا-1» في أبوظبي.. مكاسب بالمليارات ومواهب على المضمار
الرياضة
16 سنة «الفورمولا-1» في أبوظبي.. مكاسب بالمليارات ومواهب على المضمار
آخر الأخبار
تشامبرز تتصدر «التجارب الأولى» لـ «أكاديمية الفورمولا-1»
الرياضة
تشامبرز تتصدر «التجارب الأولى» لـ «أكاديمية الفورمولا-1»
اليوم 12:44
مجلس أبحاث التكنولوجيا شريك مؤسس لسباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ«الفورمولا-1»
الرياضة
مجلس أبحاث التكنولوجيا شريك مؤسس لسباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ«الفورمولا-1»
اليوم 01:04
16 سنة «الفورمولا-1» في أبوظبي.. مكاسب بالمليارات ومواهب على المضمار
الرياضة
16 سنة «الفورمولا-1» في أبوظبي.. مكاسب بالمليارات ومواهب على المضمار
5 ديسمبر 2024
التجارب الحرة تقص شريط الإثارة على مضمار ياس في «فورمولا أبوظبي»
الرياضة
التجارب الحرة تقص شريط الإثارة على مضمار ياس في «فورمولا أبوظبي»
5 ديسمبر 2024
الظاهري يعود إلى بيته بطموح مواصلة التفوق في «الفورمولا»
الرياضة
الظاهري يعود إلى بيته بطموح مواصلة التفوق في «الفورمولا»
5 ديسمبر 2024
بالصور.. حلبة ياس تستقبل «الفورمولا-1» بـ«حلة زاهية»
الرياضة
بالصور.. حلبة ياس تستقبل «الفورمولا-1» بـ«حلة زاهية»
5 ديسمبر 2024
«إثارة» تواصل مسيرة الاستدامة في حلبة مرسى ياس
الرياضة
«إثارة» تواصل مسيرة الاستدامة في حلبة مرسى ياس
5 ديسمبر 2024
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تزايد الإقبال على تذاكر «الفورمولا-1» في أبوظبي
9 يوليو 2024
1.16 مليار درهم إيرادات «الفورمولا-1» في أبوظبي لعام 2023
الرياضة
1.16 مليار درهم إيرادات «الفورمولا-1» في أبوظبي لعام 2023
7 مايو 2024
5 خيارات حصرية لحضور «جائزة الفورمولا-1» في أبوظبي
الرياضة
5 خيارات حصرية لحضور «جائزة الفورمولا-1» في أبوظبي
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«أبوظبي للتنقل» يستعد لـ«الفورمولا-1» بـ 2100 مركبة
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«أبوظبي للتنقل» يستعد لـ«الفورمولا-1» بـ 2100 مركبة
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بالصور.. حلبة ياس تستقبل «الفورمولا-1» بـ«حلة زاهية»
الرياضة
بالصور.. حلبة ياس تستقبل «الفورمولا-1» بـ«حلة زاهية»
5 ديسمبر 2024
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