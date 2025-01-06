الثلاثاء 7 يناير 2025
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زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
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محمد بن زايد رئيساً للدولة
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الإمارات تطلق برنامجاً إغاثياً عاجلاً لدعم الفئات الهشة في غزة
زيلينسكي: ترامب قادر على إنهاء أزمة أوكرانيا
توثيق 32 قتيلاً بسبب الألغام ومخلفات الحرب في سوريا
مرشح المعارضة الألمانية: الانتخابات الحالية لا تقل أهمية عن انتخابات 1949
تحذيرات من مخاطر موجات الصقيع على النازحين في غزة
ألمانيا: سنعيد النظر في منح الحماية للسوريين
وصول مئات المهاجرين إلى اليونان منذ مطلع العام الجديد
الذكاء الاصطناعي.. مستقبل الاستدامة
فرنسا: سندعم العملية الانتقالية في سوريا لبناء دولة ذات سيادة
«الصليب الأحمر» تعتزم توسيع مساعداتها الإنسانية إلى سوريا
باكستان.. مقتل شرطيين بهجوم إرهابي
بلينكن يدعو إلى بذل الجهود لإتمام اتفاق هدنة في غزة
الأردن: نعمل من أجل عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين لبلدهم
عبدالله بن زايد: الإمارات تقف إلى جانب الشعب السوري الشقيق
«محمد بن راشد للفضاء» يعلن تفاصيل إطلاق القمر الاصطناعي «MBZ-SAT»
الوحدة يقفز إلى «الثالث».. والوصل يحقق «الفوز الأكبر»
«شموخ المغربية».. على أنغام الموشحات الأندلسية
«الوطني للأرصاد» يشارك في بعثة علمية إماراتية بلغارية إلى القطب الجنوبي
حمدان بن زايد: مهرجان ليوا الدولي نسخة استثنائية عنوانها التميز والإبداع
الطاقة والاحتباس والمناخ ضمن مؤلفات أصدرتها «محمد بن راشد للمعرفة»
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اقتصاد
تحت رعاية رئيس الدولة.. أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 ينطلق 12 يناير
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 يعقد فعالياته
اقتصاد
«مصدر».. مدينة من المستقبل
آخر الأخبار
اقتصاد
تحت رعاية رئيس الدولة.. أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 ينطلق 12 يناير
اليوم 15:34
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 يعقد فعالياته
اليوم 11:13
اقتصاد
«مصدر».. مدينة من المستقبل
5 يناير 2025
علوم الدار
القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025.. الإمارات تقود تبني مفهوم المدن المستدامة
2 يناير 2025
اقتصاد
«قمة طاقة المستقبل» تسلط الضوء على تطور المدن المستدامة بالمنطقة
2 يناير 2025
اقتصاد
انعقاد منتدى مستقبل النقل بأبوظبي خلال «قمة طاقة المستقبل» الشهر القادم
12 ديسمبر 2024
علوم الدار
"قمة طاقة المستقبل 2025" تحتضن منتدى مستقبل النقل بأبوظبي
12 ديسمبر 2024
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جائزة زايد للاستدامة
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علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 يعقد فعالياته
اليوم 11:13
علوم الدار
«جائزة زايد للاستدامة» تواصل دعم الابتكارات العالمية وتعلن المرشحين النهائيين لدورة 2025
9 أكتوبر 2024
اقتصاد
معرض ومؤتمر الطاقة الشمسية والنظيفة ينطلق بأبوظبي يناير المقبل
8 نوفمبر 2024
اقتصاد
«جائزة زايد للاستدامة» تختار 33 مرشحاً نهائياً لدورة 2025
10 أكتوبر 2024
اقتصاد
«قمة طاقة المستقبل» تسلط الضوء على تطور المدن المستدامة بالمنطقة
2 يناير 2025
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