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تحت رعاية رئيس الدولة.. أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 ينطلق 12 يناير
اقتصاد
تحت رعاية رئيس الدولة.. أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 ينطلق 12 يناير
تحت رعاية رئيس الدولة.. أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 يعقد فعالياته
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 يعقد فعالياته
«مصدر».. مدينة من المستقبل
اقتصاد
«مصدر».. مدينة من المستقبل
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 ينطلق 12 يناير
اقتصاد
تحت رعاية رئيس الدولة.. أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 ينطلق 12 يناير
اليوم 15:34
تحت رعاية رئيس الدولة.. أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 يعقد فعالياته
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 يعقد فعالياته
اليوم 11:13
«مصدر».. مدينة من المستقبل
اقتصاد
«مصدر».. مدينة من المستقبل
5 يناير 2025
القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025.. الإمارات تقود تبني مفهوم المدن المستدامة
علوم الدار
القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025.. الإمارات تقود تبني مفهوم المدن المستدامة
2 يناير 2025
«قمة طاقة المستقبل» تسلط الضوء على تطور المدن المستدامة بالمنطقة
اقتصاد
«قمة طاقة المستقبل» تسلط الضوء على تطور المدن المستدامة بالمنطقة
2 يناير 2025
انعقاد منتدى مستقبل النقل بأبوظبي خلال «قمة طاقة المستقبل» الشهر القادم
اقتصاد
انعقاد منتدى مستقبل النقل بأبوظبي خلال «قمة طاقة المستقبل» الشهر القادم
12 ديسمبر 2024
"قمة طاقة المستقبل 2025" تحتضن منتدى مستقبل النقل بأبوظبي
علوم الدار
"قمة طاقة المستقبل 2025" تحتضن منتدى مستقبل النقل بأبوظبي
12 ديسمبر 2024
المزيد من الأخبار
إنفوغراف
اقتصاد
جائزة زايد للاستدامة
اليوم 22:03
اقتصاد
أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025
اليوم 22:03
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5900 طلب مشاركة لـ «جائزة زايد للاستدامة»
15 يوليو 2024
تحت رعاية رئيس الدولة.. أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 يعقد فعالياته
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 يعقد فعالياته
اليوم 11:13
«جائزة زايد للاستدامة» تواصل دعم الابتكارات العالمية وتعلن المرشحين النهائيين لدورة 2025
علوم الدار
«جائزة زايد للاستدامة» تواصل دعم الابتكارات العالمية وتعلن المرشحين النهائيين لدورة 2025
9 أكتوبر 2024
معرض ومؤتمر الطاقة الشمسية والنظيفة ينطلق بأبوظبي يناير المقبل
اقتصاد
معرض ومؤتمر الطاقة الشمسية والنظيفة ينطلق بأبوظبي يناير المقبل
8 نوفمبر 2024
سلطان الجابر في صورة جماعية مع أعضاء لجنة تحكيم الجائزة (من المصدر)
اقتصاد
«جائزة زايد للاستدامة» تختار 33 مرشحاً نهائياً لدورة 2025
10 أكتوبر 2024
«قمة طاقة المستقبل» تسلط الضوء على تطور المدن المستدامة بالمنطقة
اقتصاد
«قمة طاقة المستقبل» تسلط الضوء على تطور المدن المستدامة بالمنطقة
2 يناير 2025
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