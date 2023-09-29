التاريخ المنسي

ذاكرة الأيام، حدث في مثل هذا اليوم. مثل هذه التسميات التي تنتشر أحياناً في بعض أجهزة الإعلام العربي وتحتل حيزاً من أوقات البث في محطات التلفزيون، والمشاهد، وتعنى برصد الأحداث التي وقعت عبر أزمنة مختلفة، في يوم مشابه لليوم الذي تبث فيه البرامج المرئية، في وسائل الإعلام المعاصر لتأريخ الأحداث بالصورة والتدوين. وعبر أجهزة الإعلام المعاصرة هذه نستطيع اليوم أن نعرف كل ما حدث في جهات الأرض الأربع. لكننا نحن كقراء ومشاهدين قد نعرف نصف حقيقة الأحداث فقط أو أقل من نصفها، بينما قد يجري تجاهل أكثرها لأسباب مختلفة. ورغم إدراكنا نحن المتلقين لحقيقة هذا الأمر، فإننا قد نشغف بمتابعة ما يحدث في الآني الراهن بذات القدر الذي نشغف فيه وبكثير من المتعة بمعرفة ما حدث في الماضي، رغم ما قد يشوب هذه المعرفة من مشاعر وفق نوع الحدث وموضوعه، وخاصة أن الأغلبية الساحقة من الأحداث التي تنقل إلينا تتسم بالفجائع والكوارث والحروب. أي بكل ما لا يسر ولا يسعد ولا يمنح بارقة من أمل!إن العلاقة بالماضي أو التاريخ تحتل جانباً مهماً من العلاقة بالحاضر في حياة الإنسان عبر كل الأزمنة. ونرى تجسُّد ذلك في أفواج السياح الذين يفِدون على المناطق ذات الآثار التاريخية المتميزة، ويقفون بدهشة متأملة أمام خوارق الإبداع، أو معالم الكوارث التي واجهها الإنسان في الماضي. وتشكل دراسة التاريخ جانباً معرفياً مهماً له مذاهبه ومدارسه وفروعه، كما له أساتذته من علماء آثار، وباحثين في اللغات القديمة، وبحث وتنقيب في تواريخ الشعوب والحضارات. كل ذلك من أجل ربط الماضي بالحاضر، أو إبقاء الذاكرة البشرية في حالة تيقظ دائم أو نسيان عصي، في مواجهة عوامل التعرية، وممحاة الزمن.

بناءً على هذا كله فإن مشاهدة البرامج التي تعنى بالتأريخ تشكل بالنسبة لي معرفة ومتعة. وأعتقد لهذا أن اهتمام أجهزة الإعلام بتقديم هذه المعرفة ضروري ومهم بالنسبة للإنسان المعاصر في هذا الزمن الذي أصبحت فيه وسائل المحو أحياناً أشد حضوراً وانتشاراً من وسائل التأكيد والرسوخ. إلا أن هذه المعرفة التي تنقل إلينا عبر أجهزة الإعلام العربي كتأريخ لأحداث وقعت في الماضي، قد تتجاهل أحياناً تاريخنا نحن العرب، تجاهلاً يجعلنا نتساءل عن السبب، وقد يدفعنا هذا للتأويل الذي يوصلنا إلى حقيقة لا تسرنا. ففي مجال التأريخ هذا يبرز السؤال: لماذا لا نقرأ ولا نشاهد، في الغالب، إلا تاريخ أحداث العالم الآخر؟ لماذا يغيب عن بعض أجهزة الإعلام العربي تأريخ انتصاراتنا، ومنجزاتنا وتواريخ علمائنا ومفكرينا ومبدعينا وزلازلنا وفيضانات أنهارنا وتواريخنا المختلفة؟