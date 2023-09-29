أبوظبي وترسيخ التميز

اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال اجتماع المجلس مؤخراً خطة التمكين الحكومي في إطار تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز كفاءة وفاعلية العمل الحكومي، و«للارتقاء بمختلف الخدمات المُقدَّمة لمجتمع الإمارة، وبما يحقِّق التميُّز في منظومة العمل الحكومي في مختلف المجالات والقطاعات ذات الأولوية».

خطوة تهدف في المقام الأول للمضي قدماً في ترسيخ التميز وثقافة التميز في الأداء الحكومي وهو ما تؤكد عليه قيادتنا الرشيدة، لجعله أسلوب حياة ومنهاج عمل، ودفعت مختلف الدوائر والجهات العاملة في أبوظبي للانخراط في سباق مع الزمن من أجل تحقيق تلك التطلعات، ويسعد المتعامل ويقود إلى تعزيز تنافسية الإمارات وصدارتها وريادتها في مختلف الميادين.

تهدف الخطة التي عرضت خلال الاجتماع لتطوير القطاع عبر «تعزيز كفاءة الموارد البشرية، وتطوير برامج التدريب والتأهيل الوظيفي، ودعم قدرات البنى التحتية الرقمية، ومبادرات التحوُّل الرقمي للخدمات الحكومية من خلال إدارة الأصول الرقمية وتبادل البيانات الحكومية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في أبوظبي. كما تهدف إلى تطوير منظومة تجربة المتعامل مع الخدمات الحكومية، وبناء منظومة مركزية موحَّدة متخصِّصة ترتقي بجودة وفاعليَّة الخدمات المقدَّمة من الجهات الحكومية في الإمارة، لتسهم في استدامة تطوير الخدمات وتحسينها بشكل مستمر».

خلال ذلك الاجتماع جرى استعراض تقارير الأداء الرئيسية لمختلف الجهات والدوائر التابعة لحكومة إمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهي المؤشرات العلمية التي يعتمد عليها في التقييم لتحديد النقاط التي وصلت إليها والمستهدفات خلال المرحلة المقبلة، وحملت تلك التقارير «نتائج سَيْر المشاريع الحكومية والمبادرات الخدمية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين في جميع مناطق إمارة أبوظبي» نتائج يتم على ضوئها البناء على النجاح الذي تحقق.

وأكد سموه «ضرورة تضافر جهود الجميع لتوحيد منظومة الخدمات الحكومية، ومواصلة تبنّي نهجٍ قائمٍ على الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية لأفراد المجتمع، ما يلبّي تطلُّعات القيادة الرشيدة في خَلْقِ منظومةٍ تواكب مسيرة التطوُّر والتقدُّم التي تشهدها الإمارة من خلال ترسيخ ثقافة التميُّز في مختلف القطاعات الحكومية».

توجيهات سامية تحمل رؤى شاملة لإسعاد مختلف شرائح المجتمع وتعزيز جودة الحياة بما يرسخ مكانة أبوظبي الريادية في ظل النهضة الشاملة للبلاد برعاية ومتابعة قائد المسيرة المباركة.