«الكرت ما يشتغل»!

يمكن لمثل تلك العبارة أن تعطل ساعات يومك شبه المبرمجة، وتسحبك من قضاء حوائجك وأشغالك إلى منحنى آخر من أخطاء الناس، وربما سببت لك التوتر والقلق للحظات، لكنها لحظات متعبة لشخص ميزان فرحه وانشراحة المزاج والهدوء، تبدأ كخطوة أولى بعد الاندهاش والاستغراب، وحين تتصل بك الزوجة الفاضلة، صارخة: «الكرت ما يشتغل.. جربته ثلاث مرات، انحرجت وأحرجتني في المحل، ومنظري صار بايخ أمام البائعات والمتسوقات»! مع إضفاء كثير من البهارات التي تعشقها النساء والتهويلات التي بلا مكيال، فتتعجب أولاً كيف أنها أشركتك شخصياً في إحراجها، رغم أن الموضوع برمته لا لك فيه لا عير ولا نفير، فتتجرعها على مضض، وتبدأ ترمي المسألة في حلق التكنولوجيا أو شبكة الاتصالات أو خطأ في «سيستم» البنك، وتسألها: لِمَ لم تستعمل كرت البنك الآخر؟ فتسمع شيئاً لا يرضيك: «بصراحة هذا الكرت الثاني ما أستعمله إلا قليلاً، ونسيت رقمه السري»، فتطلب منها أن تهون على نفسها، خاصة وأن مشترياتها لا تخرج عن مضربين عطر وشغلات مكياج، يمكن أن ترجع للمحل لاحقاً، فتتعجب من فتواك الباردة: «أنت شو عرفك بالترند؟ مستحيل ألقاه مرة ثانية، النسوان يأخذن منه بالدرزن»! تعيدها إلى جادة الصواب لأنها خرجت عن الموضوع الأساسي «الكرت ما يشتغل»، ولو تركتها مسترسلة، ممكن أن تعد عليك فلانة تدور عليه من شهر، وفلانة وصت عليه من تركيا، وانسَ أنك تشتريه من «النت»، عدت بها لصلب الموضوع، رغم يقيني أن «الكرت يشتغل»، وفيه فلوس، ومجدد قبل أشهر، وخوفي الأساسي أن تكون وضعت ذلك الكرت البسيط وسط عشرات الأشياء في تلك الحقيبة اليدوية الملغمة أو ربما انكب عليه عطر، ورغم ذلك تبدأ في إجراء مكالماتك بالمساعِدات الإلكترونيات للبنك، مع سماع معزوفة موسيقية لـ «هاندل» الذي لا يعرفون صاحبها بالتأكيد، كل الأمور عندهم «بيتهوفن»، وتستمر في ضغط أرقام الاختيارات، ولا تطمئن حتى تطلب التحدث لأحد موظفي البنك الذي يطمئنك أن أمور الكرت كلها سليمة، وإذا ما كنت تريد أن تقسط مصروفات البطاقة بنسبة فائدة أقل، لأنك زبون ملتزم، طالباً منك في نهاية المكالمة أن تقيم الموظف، ودرجة رضاك عن الخدمة المقدمة، تشكره على تعاونه، لكن.. تعال واقنع الآن الزوج المصون أن البنك أكد لك أن الكرت لا غبار عليه، لأنك تعرف جوابها مسبقاً؛ «أنا ما أريد انحرج مرة ثانية، تعال لي المول، وادفع لي بكرتك اللي عمري ما سمعت أنه ما يشتغل»! فتقول في نفسك طبعاً: «هيه كروتي أنا قارئ عليها، وغاطّنها في ماء المحو، ومحصننها بحرز الجوشن»!

لا تعتقدون أن كل هذا الحديث كان خلال دقائق، لا.. أخذ ساعة ويزيد، وكان يمكن أن يمتد لأنها راحت «ستاربكس» وطلبت قهوة، وتفرغت لك، وفي خربطة يومك، وحين أيقنت أن ساعات يومك التي كانت موجهة لأعمال مختلفة، غير هذا الأمر الطارئ، والذي لا تعرف من هو المتسبب فيه أو هو انشغال بشيء عبث، ضاع فيه نهارك، فتقول: خلاص انتظرني ساعة وأكون عندك.

تصل في الموعد المحدد، وإلا ظهرت قضية أخرى، مرتبطة بالموضوع الرئيس أو غير مرتبطة، وطلبت منها تجربة ذلك «الكرت الذي ما يشتغل»، وحين كادت أن تشهره في وجهك، وربما همست لنفسها حينها: «يا الله يا الفاهم خلنا نشوف شو بتسوي»؟ تناظر الكرت طويلاً، وتقول لها بعد زفرة أسى: «طبعاً.. الكرت ما يشتغل، أصلاً شو جابه لشنطتك، هذا منتهي من أشهر، وبدلناه بواحد آخر جديد، لونه غير، ونظامه الأمني غير، والبنك الذي أصدره غيّر اسمه، وظهر باسم غير، وتاريخ انتهاء صلاحيته غير، يعني كله غير في غير، كل شيء تغير إلا شنطتك»!