دعم وتمكين الشباب

دعم وتمكين الشباب ومشاريعهم من القضايا ذات الأولوية محل رعاية ودعم قيادتنا الرشيدة، مما أسهم في النجاحات الكبيرة التي تطل علينا قصصها بصورة متواصلة، تثير في النفوس الفخر والاعتزاز، وترسم نماذج ملهمة في مختلف مواقع البناء والعطاء والإنجاز.

ومن هنا كان حرص سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على إظهار الدعم والاعتزاز بتجربة ناجحة لشابين إماراتيين في المجال السياحي، مؤكداً سموه أن «الأفكار تبقى مجرّد أفكار ما لم تجد روّاداً يحوّلونها إلى مشاريع اقتصادية تخدم المجتمع وتنافس عالمياً».

وقال سموه: «استطاع خليفة وأحمد البدواوي إطلاق مشروعهما السياحي الفريد من نوعه في حتّا عام 2018، وبدآ بتوفير نشاط سياحي واحد إلى أن وصلا اليوم في موسمهما السادس إلى 7 أنشطة نوعيّة، واقتحما القطاع الصناعي عبر تصميم وتصنيع درّاجات كهربائية معدّة للاستخدام الجبلي للسيّاح. اليوم استطاع الشابان تصدير هذه الدرّاجات النوعية المصممة والمنتجة بالكامل في حتّا إلى دولٍ أخرى في العالم»، معبراً عن فخره بالشابين اللذين استطاعا بالموهبة والعلم والكثير من الشجاعة ابتكار خط جديد في الأنشطة السياحية والصناعية في الإمارات، متمنياً أن يحقق هذا المشروع المزيد من النجاحات محلّياً وعالمياً.

شاهدت مقطعاً مصوراً عن تجربتهما ومشروعهما في تلك المنطقة التي تُعد من مناطق الجذب السياحي في إمارات الخير والمحبة، وحملت تفاصيل قصة نجاح تجاوزت كل التحديات.

نجاح يقوم على الابتكار والإصرار والعزيمة وحسن الاستفادة من أكبر نعمة حباها الله لأبناء هذا الوطن الغالي، وجود قيادة حكيمة لا تألو جهداً من أجل إسعاد مواطنيها وتمكين شبابها من الجنسين في القطاعات كافة، وتعزيز وتكريس حضورهم وإسهاماتهم في المسيرة المباركة.

حرصت القيادة الرشيدة على توفير كل ممكنات الدعم للشباب ومشاريع الشباب، ومن بينها تخصيص صناديق لتمويل مشاريعهم وفي مقدمتها صندوق خليفة وصندوق الوطن.

وهناك مشاريع شبابية شقت طريقها نحو النجاح والريادة بالاعتماد على مواردها الذاتية، بتجاوز فخ التقليد الذي يقع فيه الكثيرون والبذخ في الديكورات عند البدايات ومن ثم المبالغة في الأسعار بطريقة غير مدروسة واستعجال الربح مما يتسبب في تعثر بعضها.

وفي وطن الأحلام والفرص شاهدنا أيضاً تجارب وقصص نجاح كبرى لمقيمين استفادوا من البيئة والإمكانيات والفرص المتاحة، وفق الله شبابنا، ولكل مجتهد نصيب، والحمد لله دائماً وأبداً على نعمة الإمارات ووجود شيوخنا الكرام.