انطباعات سينمائية عن الشعوب

في المنتدى الإعلامي الأخير بدبي، التقيت بالصديق «محمد المر»، وجرى حديث شائق من قبل «أبو أحمد» كعادته، وذكرني فيما ذكر بشخصيات المخرج الإيطالي الجميل «فيلليني» الذي كان يبحث عنها في الشوارع، وحين يقدمها على الشاشة، تكون ناطقة ومقنعة وراسخة، بحيث لا يمكنك أن تتخيل محاسباً مثلاً، دون أن تكون الشخصية التي جلبها ذاك المخرج المجنون مرة من الشارع للشاشة، فانطبعت في الذهن، لكن لو نظرنا لمختلف الشعوب بنظرة المخرج «فيلليني»، وحاولنا أن نرسم لها إطاراً فكاهياً «كاريكاتورياً»، ترى كيف ستكون بصفة عامة،

- أمريكا اللاتينية، يصحو الشخص بسروال قصير، وفانيلة عارية الكتفين أم حمالات، رخوة وقديمة عادة، وأول شيء يعمله، يعلي صوت الراديو المنبعثة منه موسيقى لاتينية راقصة، ويشعل سيجاره من فقره، وقد يدخل في الجو دون صعوبة تذكر، ولو كان على لحم بطنه.

- الألماني يصحو من نومه، ويرتدي «اوفر هول» المصنع أو ربما نام ببدلة الشغل الخشنة، ولا يخرج من باب بيته إلا حاملاً في يده ذلك الصندوق الحديدي الذي يخص كل أعمال الحديد والصلب والفك والتركيب، مستعيناً على اليوم بوجبة أسد جائع.

- الإيطالي، يصحو الصبح على مهل، وربما فيه بعض الرضوض الجسدية من أمسه الطويل أو من جهد نهار بطوله، يتناول فطوره على إيقاع نفسه المرحة المشاغبة، يفكر أن يستأجر سيارة رياضية فاخرة ليعمي سائحة أمريكية يعتقد أن وراءها الشيء الكثير أو شخصاً سمعه يتحدث عن نية شراء يخت بصمت يمكن أن يُسمع.

- بعض الشعوب المطوقة بالأساطير، المسورة بالنصوص المغلقة، يصحو الواحد منهم معلقاً بالسماء، ولا قاعدة له على الماء، ليكمل حلم المساء، فمشروع الحسد عنده لم يكتمل بعد، لا ضاعت أموال الآخر المحسود، ولا هو قبض كحاسد غير الريح.

- بعض الشعوب المكتظة سكانياً حد الانفجار الديموغرافي، تصحو المرأة، وأول شيء تعمله تفتح شباك بلكونتها تريد أن تعرف ما هو فطور جارتها؟ وهل البيت هادئ دون شجارات ليلية متقطعة؟ كل تلك المعطيات ممكن أن تشكل لديها نسيجاً قصصياً عن أحوال الجيران، ولا مانع لديها أن تتشاجر مع إحداهن على الريق دونما أي سبب، لأن السبب يأتي مع طول المشاحنة والمشاجرة، وما قالته كل بلكونة ساعة غضب.

- شعوب جنوب شرق آسيا، ينهضون مبكرين، وخلال دقائق معدودة تجدهم كلهم في الشارع يدبون نحو أعمالهم الكثيرة والبعيدة، دون حتى الاستماع لنشرة الأخبار الصباحية، وأحوال الطقس اليومية.

- هناك شعوب نائمة ونامية تظل تتثاءب وتتمطى، وتطرطق عظام رقبتها، ومفاصل عظام يدها، ويستعيذون من الشيطان الرجيم عشر مرات قبل أن يخرج من باب منزله ليقابل الشيطان نفسه الذي يدلّه على مكامن الرشوة والتعطيل والتسويف وسرقة المال العام، والتصفيق لأي مشروع جديد، فيه منفعة للوطن، وسبوبة لرزق حرام يعين على غبن الزمان.

- هناك شعوب تظل تعبد ما يطعمها قوت اليوم، فسائق الشاحنة هي آلهته، والمزارع حقله ودابته وماشيته هي آلهته، بعضهم يصلي للماء لأنه مصدر الرزق، والبعض للشمس لأنها أعطتهم بنورها يوماً جديداً في الحياة، هؤلاء لو بقوا على نياتهم إلى أبد الآبدين، فلن يضروا أحداً، ولن ينفعوا أحداً، ولن يساهموا في توسعة ثقب الأوزون.