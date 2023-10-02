الفريق الرابع

في احتفالية مشتركة بين مجلس أبوظبي الرياضي، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أُعلن عن استضافة أبوظبي لبطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم في الفترة من 24 إلى 29 ديسمبر.. جرت الاحتفالية في منطقة الأهرامات، وأطل على مسرحها هرم خوفو الأكبر، وأخذ صوت الإعلامي الإماراتي القدير يعقوب السعدي يشدو بكلماته البليغة، بحب مصر وبتاريخها، وبالعلاقات المصرية الإماراتية العميقة في فيلم تسجيلي جميل أخذ أنظار الحضور.

كأس السوبر المصري في الإمارات للمرة السابعة، ولكنه هذه المرة بنظام جديد، حيث يشارك به أربعة فرق، وهي بطل الدوري المصري ووصيفه، وبطل كأس مصر، وبطل كأس الرابطة، وتحدد بالفعل ثلاثة فرق، وهي الأهلي حامل لقب الدوري، ووصيفه بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا حامل لقب كأس الرابطة، وفي انتظار بطل كأس مصر، الذي سيعلن في الفترة المقبلة، حيث تتنافس أربعة فرق في الدور قبل النهائي، وهى الأهلي مع إنبي، وبيراميدز مع الزمالك، وهنا تبدأ الحسابات الخاصة، فإذا تُوج إنبى باللقب، فإنه سيكون الفريق الرابع المشارك في كأس السوبر، وفي حال فوز الأهلي أو بيراميدز، يكون الرابع هو مودرن فيوتشر رابع الدوري الموسم الماضي، لكن ماذا عن الزمالك؟

استبعد الزمالك من المشاركة في السوبر حتى لو تُوج بكأس مصر، بسبب انسحابه من كأس السوبر، وعدم اشتراك الزمالك يُفقد البطولة مذاقها الخاص الذي يصنعه «ديربي» الأهلي والزمالك، فهل تسمح اللوائح بتقديم الزمالك استئنافاً على استبعاده من السوبر، في حال فوزه بكأس مصر؟

لكن الزمالك سيكون حاضراً في سوبر آخر في مواجهة الأهلي، وهو سوبر كرة اليد المصرية بعد الاتفاق بين الاتحادين المصري والإماراتي للعبة، وهي المرة الأولى التي يقام فيها سوبر كرة اليد المصرية في الخارج، ومعروف أن كرة اليد في مصر وصلت إلى العالمية، واختيار الإمارات منطقي، في ظل علاقات الأخوة بين الشعبين التي ترسخها العديد من المناسبات الرياضية التي تشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً من أبناء الجالية المصرية في الإمارات، أو في دول الخليج، بجانب جماهير الفريقين التي تحرص على السفر لمتابعة المنافسة التقليدية بين الأهلي والزمالك.

مشاركة أربعة فرق في السوبر المصري لكرة القدم سيجعل البطولة مهرجاناً رياضياً، وتشير التوقعات إلى منافسة محتملة بين الأهلي وبيراميدز على اللقب، للفوز بجائزة 250 ألف دولار التي تُمنح للبطل، فيما ينال الوصيف 125 ألف دولار، وصاحب المركز الثالث 75 ألف دولار والرابع 50 ألف دولار نظير المشاركة.

من المعروف أن مشاركة أربعة فرق في السوبر المصري، تماثل فكرة السوبر الإسباني، الذي شهد استحداث الدورة المجمعة بين أربعة فرق في فبراير عام 2019، في توجه إلى إضافة مزيد من متعة المنافسة، وتسويق الفرق، التي باتت ترحب بفتح آفاق جديدة خارج حدود دولها، بعد أن أصبحت الرياضة قوة ناعمة وقوة اقتصادية، بجانب ما تضفيه مبارياتها من بهجة ومتعة.

** في انتظار الفريق المصري الرابع المشارك في احتفالية بطولة السوبر بنظامها الجديد.