«الجنتلمان وأخو شما»

- ترا «الجنتلمان» لا يختلف عن «أخو شما» في شيء، وكلاهما نفتقدهما في حياتنا المدنية المعاصرة، اللزجة، وكأنهما بقيا فقط حبيسي الحكايات، والقصص التي تروى في المساءات، وحين ترى أحدهما في الشارع أو المواقف فجأة، تتحول الدنيا لشيء جميل، ومضطرب، ويجعل القلب يختضل، فجأة تظلل الأشياء سحابة من غيم وغيث ومطر، وتتوازن الأشياء، وينتصر المحب للخير والحق والجمال.

- اليوم في شوارعنا يسود منطق الدونية، وسفاسف وتوافه الأمور، وهزال الرجال، ومُنْكر النساء، وهناك أشياء مجبرون على سماعها، ومضطرون لتحمل خدش آذاننا بها، وبما يترّع به بعض الناس من فحش القول، ومسبات لا تليق بالرجل منهم وعزّته، ولا بالمرأة وحيائها، هي من ملوثات الجو، وأضرار البيئة، ولكن لا ندري.

- اليوم في هذا الفضاء الإعلامي الإلكتروني المجاني، يسود منطق التفاهة، والجهل، وانعدام الرقي، هناك أمور، وهناك أشخاص يمثلون قاع المجتمع، ويريدون أن يلوثوا كل شيء في المجتمع، ويسحبوا الشرفاء لمستنقع أوحالهم، لأنهم لم يقدروا أن يصلوا إلى معالي أكتافهم، والزمن الجديد لا يعترف بمبارزة الفرسان، ولا بأخلاقهم، ومن ناداك لمبارزته بالسيف، كان قبل يومها يحفر لك حفراً كثيرة تحت أقدامك.

- لِمَ علينا أن ننعي القيم، والقيم السامية والمثالية، والتي تطورت وتدرجت عبر مسيرة الإنسان الحضارية، وتوافقت معها الرسالات السماوية؟ ولِمَ يكون الهجوم الأول والمباغت عليها، ومحاولة هدمها؟ هل هي ركائز المجتمعات، وأعمدة الحضارات، وثوابت الإنسان ليبقى إنسانياً مع نفسه، ومع الآخرين، وفي كل تعاملاته مع كل من حوله؛ بشر، وأماكن، وكائنات وموجودات؟ هل القيم مصدر خوف وقلق لجنود الشيطان الخفيّين؟

- لِمَ اليوم نبحث عن القدوة الغائبة؟ ولِمَ الآخرون دائماً يسارعون في إنقاذنا، ويسعفوننا بمثالهم الجاهز، وقدوتهم المصنعة؟ ولِمَ نسمح نحن لأجيالنا بذلك القبول، ونسمح بسهولة الترويج، ولا نلتفت للقدوة الجميلة القادمة من التاريخ أو القدوة الجديدة التي تدخل التاريخ؟ قدوات المجتمع تنهض منه، وله، ومن خلاله، في ذاك الزمان غير البعيد، كان الواحد يعتزي بأخ وابن عم أو عقيد القوم، واليوم بتلك اللغة الغريبة والمغربة، بمن يعتزي جيل النشء؟ ومن هو العضيد لحمد غير محمد؟

- كثيرون في وقتنا الرخو هذا يظلون يختبرون أخلاق الناس الطيبين والصادقين، يكذبون عليهم، فيصمتون، يجاهرون بالأشياء، وهم يسكتون، يدعون بالأفعال، وهم بعيدون، يتظاهرون ويظهرون في الواجهة، وهم مختفون أو متوارون، يتسابقون على فعل السيئات، والناس الطيبون الصادقون يكثرون من الدعوات، هي حروب تاريخية أبدية، ولا عزاء للشيطان أن طرد من جنته، وتناثر ريش طاووسه المختال.