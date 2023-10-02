«أديبك 2023»

تحت رعاية قائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، انطلقت في عاصمتنا الحبيبة، أمس، فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2023»، بمشاركة قادة قطاع الطاقة العالمي وكبار الخبراء والمختصين في دورة تُعد الأكبر في تاريخ المعرض الذي أصبح من أهم المعارض العالمية المختصة في القطاع، وينعقد قبل شهر من احتضان الإمارات لأحد أكبر مؤتمرات العمل المناخي «كوب 28»، «أديبك» ينعقد هذا العام، ووضع ضمن أولوياته توظيف المعرض وفعالياته المتنوعة «من أجل تعزيز جهود خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية والتعاون لبناء أخرى قادرة على مواكبة المتطلّبات والتحديات المستقبلية، تجسيداً لشعار دورته الحالية» «خفض الانبعاثات.. أسرع.. معاً»، ويغطي أحدث الابتكارات التكنولوجية والشراكات وجهود التحوّل الرقمي للقطاع.

حجم المشاركة والعدد الكبير من الزوار الذين يستقطبهم الحدث في دورته الحالية، والذي من المتوقع أن يفوق 160 ألف زائر من 164 دولة، جعلا منها أكبر دورات المعرض على الإطلاق، وملتقى يعد الأكبر والأهم في العالم في المجال. مما يعبر عن التقدير الدولي الواسع للإمارات والثقة الكبيرة التي تضعها الشركات العالمية المشاركة في الفعاليات المقامة في الدولة لجهة مستوى التنظيم الناجح والنقاشات التي تشهدها لمصلحة جميع الأطراف العاملة في المجال، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة ومنهاج عملها فيما يتعلق بالتعاون الجماعي لمواجهة التحديات التي تواجه العالم وفي مقدمتها على هذا الصعيد تحديداً تحقيق استقرار أسواق الطاقة وتحديات التغير المناخي.

معرض «أديبك 2023» الذي تستضيفه شركتنا الوطنية «أدنوك» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» وتستمر فعالياته حتى يوم الخميس المقبل 5 أكتوبر، يروي قصة نجاح ومسيرة ابتكار تمتد 40 عاماً، وكل من تابع دورات المعرض يلمس في كل منها محطة نوعية يتم خلالها استعراض وتقديم أحدث أهم التقنيات والأنظمة المتطورة لتحقيق تطلعات الانتقال العالمي في المجال ومعالجة تحدياته، خاصة الابتكارات والتقنيات المتعلقة بتحقيق الحياد المناخي، واستخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء، والذكاء الاصطناعي، و«إنترنت الأشياء» في قطاع التصنيع.

تشارك في المعرض ما يزيد على 2.200 شركة عالمية في 16 قاعة عرض و30 جناحاً دولياً، وعشية انطلاقة المعرض مررت بموقع الحدث ولمست الجهد الاستثنائي للمنظمين للخروج به في أبهى الحلل وأفضل النتائج بما يليق باسم أبوظبي، فشكراً للقائمين على المعرض وبالتوفيق للجميع.