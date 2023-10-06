لليل طائره.. وللنهار المسافات -2

هي حصيلة رحلات العمر التي توكأت فيها على البسملة، والرِجل اليمنى المكسورة، وقلبك المخضرّ دوماً وأبداً، هي إضاءات تلمع في الرأس حين تحاول أن تعد البلدان والمدن والجزر في رحلة السفر التي هي بتذكرة متقلبة حسب الظروف، وبحقيبة متأنقة دوماً، حين تستجمع أشياءك، وتقول: لقد كنت هنا، وكنت هناك، تتذكر حين زرت صنعاء القديمة، وأجبرت أن تعيش يومها كما هو، بما فيه حلقات المقيل، ودخول تلك البيوت الجبلية من أبوابها، كيف ارتد بك الزمن حين امتلأت رئتاك بغبار التاريخ وعفرة مبانيها التي هي منذ الأزل، أو حين دخلت مطعماً في الجزائر العاصمة، طالباً أكلاً مما وجد، مستنداً على بطاقة ائتمان فقط، ودنانير قليلة، وفرنسية بطابع مدرسي مهذب، ويصرّ صاحب المطعم من دون أن يلقي عليك التحية أن يعرف جنسيتك، حين رأى ربكة الجوع في عينيك، فتقول إن قلت له من الإمارات، ستكثر أسئلته، ولن تتوقف، فلا تعرف من ألهمك وقتها، وقلت: «مصري» للسهولة، واختصاراً للوقت، وحبهم للممثلين المصريين، ومحبة لمنظر تلك الدجاجة المحمّرة والتي تدور على الحديدة مع أخواتها، فيرفض أن يقدم لك شيئاً، ولو دفعت بالدولار، حدث ذلك عام 1979م، وكان السادات قد عاد لتوه من زيارة إسرائيل، فعرفت السبب، وكان صعباً عليك التراجع عن جنسيتك، وصعب التعارك مع أخ جزائري ما زالت روح الثورة التي كنت تجلها وتحبها في داخله، سهرة مع مطربة في عيد ميلادها الثامن والعشرين في بلغراد، حيث طافت بك المدينة على نغمات من حزنها وفرحك حتى ذاك الصباح الذي لن يتكرر، ظفار بين تاريخ تناقله الرجال، وتاريخ معطر ببخور اللبان.. بغداد والفجر وأصدقاء أصروا أن يؤذنوا في أذنه، وكلاب مسعورة تركض خلفنا، في ليلة ملوكية استثنائية، خارقة للعادة في المغرب، وليلة لا تشبه أختها في مدينة كان حينما بلغ حلم الطفولة مداه، كان فرح الإنجاز الذي صفقت له بيد واحدة، الريف الإنجليزي الجميل، والرومانسية التي كادت أن تقول لك: «اقعد هنا.. أو تقاعد هنا..»!

مشاغبات باريسية لا تنتهي، إثيوبيا والنوم عند عائلة حين انقطع بك الحال مغامراً، والمقامرة الناجحة في النادي الإيطالي في أديس أبابا والفوز بقطعة ابنوس بلون القهوة بالحليب، كيف تبحث عن شخص في الهند الكبيرة، لا تعرف إلا اسمه الأول، وبعضاً من صفاته فقط، وكيف ساعدتك الروبية الهندية في الوصول إلى كاهنة المعبد التي عرّفتك على أشياء جميلة في الحياة، تذوقت طعمها لأول مرة.

في تلك الرحلة العذبة كانت هناك عذابات ليل، وصوت «ساكسفون» هو صديق الليل الوحيد حينها، كانت صباحات مدن للفجر فيها رائحة أنثى برّية، هي نهارات تتبع فيها ظلك، كاميرتك هي عكازتك التي تجمّد فيها اللحظات الإنسانية، مأخوذاً خلف ظلال الناس البيضاء، تأسرك الوجوه، وحركة الزمن عليها، وتلك العصا التي في أيديهم تعينهم على حمل آخر سنين العمر.

هي حقيبة مسافر لا تخلو أبداً.. هي ذاكرة مسافرة من بلد إلى بلد، تغوص بعيداً في المدن، وعميقاً في الأشياء، وفي الروح، متعبة للغاية لأنها تنحت في اللغة، وتنبش في المفردة، وتستقرئ الحالات، قد يجد القارئ نفسه ضمن تفاصيلها، ولو كانت أموراً شبه شخصية وحميمية، وتحمل هماً خاصاً جداً.. لكننا نتشابه قليلاً أو كثيراً، ثمة نقاط تقاطع تجمع خطوات الأقدام، ورؤى الأحلام ورؤياها، ولو أننا نمنا في أسرّة مختلفة، وعلى مخدات مختلفة!.