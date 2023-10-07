في ختام عرس الإمارات

يوم أمس كان الفصل الحاسم والختامي للعرس الديمقراطي الكبير الذي شهدته الإمارات خلال الأسابيع والأيام القليلة الماضية، وعبر المراحل المتسلسلة التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات، فقد كان يوم أمس السابع من أكتوبر الجاري الانتخاب الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، عبر التصويت عن بُعد من داخل الدولة وخارجها، والتصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً موزعة على جميع إمارات الدولة.

وأدلى الناخبون بأصواتهم أمس الأول عن بُعد - فقط - من داخل الدولة وخارجها عن طريق تطبيق «شارك للإمارات» ورابط التصويت في الموقع الإلكتروني للجنة وتطبيقها الذكي.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات أوضحت أن يوم الانتخاب الرئيس يمثل فرصة للناخبين الذين لم يصوتوا خلال فترة التصويت المبكر والتصويت عن بُعد يوم الجمعة الماضية السادس من أكتوبر، ودعت الجميع للمشاركة بفاعلية في هذا الواجب الوطني قبل إغلاق المراكز وإعلان نتائج الفرز القائمة الأولية للفائزين في الانتخابات.

لقد كان لافتا حجم الجاهزية العالية التي وفرتها اللجنة في جميع مراكز الانتخاب والبنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت لضمان أعلى معايير الدقة للعملية الانتخابية، وتمكين الناخبين من التصويت بيسر وسهولة.

كما كان لافتاً حجم الإقبال والمشاركة وتسابق مختلف شرائح المجتمع لإنجاح هذا العرس الديمقراطي الكبير، تسابق حمل كل صور الاعتزاز والتقدير للقيادة الرشيدة وحرصها على ترسيخ التجربة الشوروية في إمارات الخير والمحبة، وهو النهج المتأصل والمتوارث في طبيعة العلاقة التي تربط المواطنين بقيادتهم قبل تبلور التمثيل البرلماني، نهج متوارث - ولا زال قائما- ويتمثل في مجالس شيوخنا الكرام حفظهم الله حيث القلوب مشرعة قبل الأبواب للإنصات لصوت المواطن.

في هذا العرس الديمقراطي من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، الجميع كان فائزا والوطن الفائز الأول، لأنها عبرت عن وعي كبير وتصميم متصل وعزم أكيد على تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ دور المؤسسات الوطنية وتعميق التجربة لأجل الإمارات وشعب الإمارات، كانت مشاركة نوعية في تجربة متطورة غير جامدة لصالح الوطن ومستقبله الزاهر في ظل قيادتنا الرشيدة وهي لا تألوا جهدا في مواصلة المسيرة المباركة والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد وضمان رخائها وتقدمها وازدهارها لصالح أجيال الحاضر والمستقبل.

نتطلع لدورة تشريعية جديدة حافلة بجهود من نالوا شرف تمثيل المواطنين والمواطنات تحت القبة الزرقاء وتصب في تعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي عنوان التجربة البرلمانية الناجحة للإمارات في الخمسين عاما المقبلة، وبالتوفيق للجميع.