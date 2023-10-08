دائماً.. ما يرد على الذهن تساؤل

- دائماً ما يرد على الذهن تساؤل عن مشروعية الضحكة، هل نحن من نصنعها، ونسبغها على مفردات يومنا؟ وهل هناك من يحاول أن يكتم الضحكة، طابعاً نهارنا بسواد قلبه؟ قادرون نحن أن نخلق عالمنا، ونضفي على وجودنا كثيراً من البسمة، وشيئاً من الضحك، ونسمه بألوان قوس قزح، كم هو قاتل ذلك اللون الرمادي المحايد، حد الملل، كم هو مفرح الأزرق الملكي، حد ترقيص القلب، وجعله يطفر من محله، بقدر ما نبعد نافثي الرماد في وجهونا، بقدر ما تدخل الضحكة من أبوابنا، ولو كانت مواربة على بعض حزنها، ليس مثل الضحكة فعل يجعل منا بخفة الطير، ورذاذ أول المطر، أقفلوا نوافذكم عن خفق أجنحة الأغربة الكلحاء، تلك التي تقبض القلب، وتجعل مسرى الدم خالياً من العافية، ونبض الحياة، أقبضوا على الضحكة، ولا تجعلوها تغادر ظل خطواتكم، تسعدوا!

- دائماً ما يرد على الذهن تساؤل عن مشروعية الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف، وهو أمر يتكرر من فريق المعارضة كل عام، ويزداد المناصرون له إصراراً وتثبيتاً، ويريدونه مصاحباً بتلك الطقوس الاجتماعية التي توارثت منذ أكثر من ألف سنة ويزيد، نجد ذاك الاحتفاء المختلف في الأماكن البعيدة عن موطن، ولادته الجزيرة التي يطبعها الطابع البدوي، حيث يمر الفرح والحزن بصمت، ولا علانية للبهرجة أو غزير الدمع، مثل تلك البلدان التي وصلها الفتح الإسلامي، وهي ذات إرث وثقافة مختلفة، وعرفت معنى الاحتفائية بموسم الزرع والحصاد، وفيضان النهر وأفراحها قبل الإسلام، وتقبلت نُبل الرسالة المحمدية، فقدرت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأعلت مكانته، وأحبته بحيث لا تمر لحظة، إلا بذكره، والصلاة عليه، والتسليم، نجد احتفاء مختلفاً في بلاد الشام، وفي مصر، تونس والجزائر والمغرب، وتركيا، والدول الإسلامية في آسيا وأقاصيها، ثمة معنى اجتماعي لهذا الحدث، ورونق مفرح لهذه المناسبة، وكأنه العيد، الحناء، والذبائح، والأكلات والحلوى المختلفة، وأناشيد، وختان، وثياب جديدة للأطفال، ومفرقعات، أشياء تجعل من اليوم فرحاً، ملوناً، البعض يدعي أنه بفضل تأثيرات الدولة الفاطمية، غير مدرك لفعل المجتمعات الثقافي، وبعدها الاجتماعي التي يخلقها الناس ليفرحوا بأشيائهم، وخاصة تلك التي لها طابعها المقدس!

- دائماً ما يرد على الذهن تساؤل، متى يتعب بعض الناس من الأذى؟ ومبعث التساؤل عبارة سمعتها في فيلم ياباني للأطفال، وهي تمني البطلة أن تعيش يومها بشكل طبيعي، لما لا يعيش البعض يومه بشكل طبيعي؟ بعيداً عن أذى الآخرين، وأذى النفس ذاتها، وكأن نفوسهم تعطب إن لم تحط من هذا، وتمكر بذاك، وتفتن على شريف، وتذل عفيفاً، وتظلم مغبوناً، وتدل على قتل إنسان! هؤلاء المجبولون على الأذى إن لم يجدوا ما يقتاتون عليه، بقروا نفوسهم، المهم أن لا يمر يومهم بشكل طبيعي!

- دائماً ما يرد على الذهن تساؤل، لِمَ لا يمارس الإنسان ذلك العطاء الرباني الاختيار، والاختيار بوعي ومسؤولية؟ وكان كل إنسان منتبذاً موقعاً في الحياة، محدداً، وهو وحده القادر أن يجعله كلحد ضيق أزرق أو يجعله حديقة تستدعي عصافير السماء، ومطرها، وحتى غيمها الشرود، الاختيار كثيرون يخافون منه أو يهربون عنه!