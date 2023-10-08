«كونجرس الأرشيف»

برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق اليوم فعاليات «كونجرس المجلس الدولي للأرشيف 2023»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك». وتعدّ الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تحتضن هذا الحدث العالمي البارز الذي تستمر فعالياته حتى الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري.

وأكد سموه أن استضافة الإمارات للحدث «تأتي تأكيداً للاهتمام الذي توليه الدولة بالمحافظة على التراث الإنساني والثقافي والمعرفي على المستويين المحلي والعالمي، وحرصها على ربط مراحل التاريخ الإنساني ببعضها البعض، حتى تتناقلها الأجيال بشكل علمي وموثوق».

وأشاد سموه «بجهود اللجنة المنظمة لـ«الكونجرس»، وشركائها في الإعداد له، وفي اختيار الموضوعات التي سيتناولها، ليتناسب الحدث مع ما وصلت إليه دولة الإمارات من تطور ونهضة، وما بلغته من مكانة عالمية في جميع المجالات، خاصة في مجالات الاستفادة من العلوم والمعارف المختلفة، واستشراف مستقبلها، بفضل الرؤية الثاقبة لقياداتها الرشيدة، والطموحات الكبيرة التي يتطلع إليها أبناؤها، بأن تكون على الدوام واحدة من أفضل دول العالم».

ويتوقع أن يشهد الكونجرس حضور خمسة آلاف مشارك من أكثر من 135 دولة ممثّلة في الكونجرس، وما يزيد على 60 جهة عارضة.

وكانت اللجنة المنظمة أعلنت عن جدول فعاليات الحدث الكبير خلال إحاطة إعلامية عقدتها أواخر الشهر الماضي بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي. وقالت إنه ينعقد تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة»، وسيفرد حيزاً واسعاً للقدرة التحولية لتوفير المعلومات وإمكانية الوصول إليها في المجتمعات الحديثة. وستتركز أعمالها على خمسة محاور هي «السلام والتسامح»، و«التقنيات الناشئة - السجلات والحلول الإلكترونية»، و«الثقة والأدلة»، و«الإتاحة والذكريات»، و«المعرفة المستدامة والكوكب المستدام.. الأرشيف وتغير المناخ».

وجاء المحور المناخي تزامناً مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر (COP28)، والذي يعد إحدى أبرز الفعاليات على الأجندة الدولية للعمل المناخي.

وأعلنت كذلك عن منح جوائز بقيمة عشرين ألف دولار أميركي للفريق الفائز من الجامعات وعشرة آلاف دولار أميركي للفريق الفائز من المدارس الثانوية، كما أعلنت عن برنامج المنح، الذي يوفر 300 منحة سفر إلى أبوظبي لضمان توسيع نطاق المشاركة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من الأفراد والمؤسسات. استضافة كونجرس المجلس الدولي للأرشيف في أبوظبي تجسد التزام الإمارات الراسخ بالحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز أهمية الأرشيف في صون المعلومات وضمان الوصول إليها. فأهلاً بالجميع، وبالتوفيق للجميع.